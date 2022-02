Fa pocs dies em va trucar la benvolguda i admirada Carme Ribas, filla dels propietaris de la prestigiosa Granja Mora. La trucada em va portar molts records, tots agradables, i per sobre de tot, eren records de joventut. Vaig reviure la dècada dels anys cinquanta, locutor de Ràdio Girona fent parella radiofònica amb la sra. Francina Boris, la veu més estimada i admirada de les ones gironines.

Llavors, Ràdio Girona tenia la seu al carrer Força, núm. 8, és a dir, a quatre passes de la Granja Mora. Aquesta feliç proximitat em va permetre gaudir de les especialitats d’aquest establiment regentat amb tota la simpatia, la bondat i la vocació professional pels pares de la Carme. Era molt complicat elegir només una de les seves ofertes. Calia tastar les seves genials torradetes de Santa Teresa, així com la xocolata desfeta amb melindros. La nata, –ai, la nata!– l’especialitat més aclamada; també ens sorprenien els immillorables bunyols de vent. I els croissants i el de xocolata, tots dos elaborats amb mantega, per llepar-se els dits; tot el sabor potent del cacau a cada mossegada. I les pastes de full cruixent, el preferit de grans i petits per acompanyar el cafè o el Cacaolat!

Sí, la família Ribas-Mora era una família sencera en fer feliços als gironins... Sí, cada elaboració era una obra d’art, i per això va esdevenir l’oasi perfecte de la pastisseria on trobar refugi. El matrimoni Ribas-Mora, en un entorn càlid i acollidor, ens feia sentir com a casa. Quina nostàlgia té el meu paladar...