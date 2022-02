El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar el 10 de febrer una sentència important, que té especial interès per l’àmplia interpretació que realitza el TJUE del concepte d’ajustaments raonables per facilitar l’ocupació de les persones amb discapacitat, recollit a l’art. 5 de la Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de novembre de 2020, relativa a un marc general per a la igualtat de tracte a l’ocupació i l’ocupació. El litigi de què ha conegut el TJUE troba el seu origen en seu judicial nacional belga amb la demanda d’un treballador en procediment per acomiadament, després d’haver estat comunicada l’extinció del contracte per part del subjecte ocupador justament per raó de la seva discapacitat.

El nucli dur o essencial de la sentència és decidir si l’ajust raonable es refereix al mateix lloc de treball que ocupava el treballador o bé cal fer una interpretació més integradora, per facilitar el manteniment del treballador discapacitat en l’ocupació, que obligui l’empresa a facilitar al treballador un altre lloc de treball si això no suposa una càrrega excessiva per al subjecte ocupador.

En primer lloc, i davant de l’al·legació del subjecte ocupador que l’art. 5 de la Directiva es refereix, quant als ajustaments raonables que s’hagin de dur a terme, «al lloc de treball» i que per tant es limiten a l’ocupació a què es va assignar al treballador «i no poden servir per adscriure (li) a un altre lloc de treball», l’advocat general manté una tesi diversa, com és que aquest article, interpretat en relació amb els considerants 17 i 20, s’ha d’entendre «en el sentit que prioritàriament i en la mesura del possible l’empresa ha de fer ajustaments al lloc de treball que ocupava el treballador abans de l’aparició de la seva discapacitat. L’objectiu és, en efecte, en un enfocament basat en el concepte social de discapacitat, adaptar l’entorn de treball de la persona amb discapacitat perquè pugui participar de manera plena i efectiva a la vida professional en igualtat de condicions amb els altres treballadors. Aquesta adaptació exigeix que l’empresa adopti, quan sigui possible, mesures pràctiques destinades a fer que la persona amb discapacitat conservi la seva feina».

Traslladada aquesta interpretació al cas concret enjudiciat, és clar que l’estat físic del treballador no permetia ajustaments raonables al seu lloc de treball. En efecte, «com assenyala l’òrgan jurisdiccional remitent, tenint en compte la naturalesa de la discapacitat del recurrent, no es podia adoptar cap mesura d’ordre físic, organitzatiu o educatiu que li permetés conservar el seu lloc d’agent de manteniment especialitzat en vies fèrries. En efecte, la col·locació d’un marcapassos, dispositiu sensible als camps electromagnètics emesos per les vies fèrries, va impossibilitar que es pogués mantenir el recurrent al lloc de treball. L’adaptació de les instal·lacions, equipaments, pautes de treball, assignació de funcions o provisió de mitjans de formació o enquadrament no es poden considerar mesures adequades, en el sentit de l’article 5 de la Directiva 2000/78, en la situació concreta del recurrent» (apartat 61). Ara bé, encara és més clar, d’acord amb els dictàmens mèdics que la seva discapacitat «no l’exclou de tota vida professional», per la qual cosa conclou que seria convenient realitzar la interpretació àmplia que permetria incrementar la protecció de la persona treballadora «a l’hora de combatre la discriminació per raó de discapacitat», protecció que és requerida tant per la normativa comunitària com per la Convenció internacional de l’ONU. Amb caràcter més general, al meu entendre, és important subratllar que la societat no pot progressar si deixa de banda les persones discapacitades, sobretot en l’àmbit de la feina i l’ocupació. En aquest sentit, els ajustaments raonables constitueixen una mesura preventiva per mantenir la feina de les persones amb discapacitat».

Acollint, com ja he indicat, substancialment la tesi de l’advocat general, i emfasitzant l’obligatorietat d’interpretació de la normativa comunitària de conformitat amb la Convenció de l’ONU, el TJUE es decanta per una definició àmplia del concepte d’ajust raonable que no només refereixi al lloc de treball, sinó de tal manera que, en referir-se el considerant 20 de la Directiva a mesures adequades per «condicionar» el lloc de treball en funció de la discapacitat, ha d’interpretar-se en el sentit de facilitar la participació plena i efectiva del treballador a la societat en igualtat de tracte respecte als restants treballadors, per la qual cosa «aquestes mesures poden incloure, per tant, l’aplicació per l’empresari de mesures que permetin a aquesta persona conservar la seva feina, com el trasllat a un altre lloc de treball», tesi que a més a més encaixa perfectament amb l’objectiu perseguit per l’art. 26 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

Ara bé, la tesi favorable a la interpretació ampla i integradora de l’art. 5 ha de cohonestar-se amb l’obligació de respectar que la mesura que s’adopti no suposi una càrrega excessiva per al subjecte ocupador, concretant el considerant 21 que podrien incloure’s en aquest concepte «… particularment, els costos financers que aquestes impliquin, la mida, els recursos financers i el volum de negocis total de l’organització o l’empresa i la disponibilitat de fons públics o d’un altre tipus d’ajut». L’òrgan jurisdiccional nacional ha de ser el que, d’acord amb la separació de funcions entre els òrgans jurisdiccionals nacionals i el TJUE, resolgui sobre si, a partir de les dades fàctiques del litigi, l’empresa va incórrer en discriminació per no haver dut a terme correctament els necessaris ajustaments raonables. Ara bé, com ha subratllat en reiterades ocasions el TJUE, sí que pot aportar «orientacions» a l’òrgan jurisdiccional nacional per a la seva resolució, i així ho fa en aquesta ocasió posant de manifest que aquesta possibilitat de canvi de lloc de treball com a ajustament raonable ia la havia practicat l’empresa amb el treballador durant un curt període de temps, ja que «després d’haver declarat el recurrent en el litigi principal no apte per a l’exercici de les funcions per a les quals havia estat contractat, fos destinat a un lloc d’operari de magatzem a la mateixa empresa». No s’oblida tampoc el TJUE, en sintonia amb les tesis de l’advocat general, de subratllar, i aquest és un punt o aspecte al qual probablement intentaran acollir-se algunes empreses si es plantegen nous litigis com ara analitzat, que «només existeix la possibilitat de destinar una persona amb discapacitat a un altre lloc de treball si hi ha almenys un lloc vacant que el treballador en qüestió pugui ocupar», qüestió que ens portaria a una altra de caire processal i sobre la qual, lògicament, no es pronuncia el TJUE en aquesta ocasió, quina és la distribució de la càrrega de la prova, que al meu parer ha de recaure en qui disposa de les possibilitats més grans de facilitar la informació necessària sobre l’existència o no de vacants, que és per descomptat la part empresarial, que deixo aquí simplement apuntat.