Ho traduïm al rus i ho escampem?

Voldria fer –i reflexionar-hi a sobre– tres consideracions: (a); «guerra justa»; (b) «obediència deguda»; (c) 19 setembre 1941.

M’hi fa pensar l’agressió patida pels ucraïnesos des de fa ara 4 dies (quan escric aquesta carta).

Sobre (a), cal saber que l’única guerra «justa» és la defensiva, quan no queda cap altre remei i amb un ús proporciona de la força i la violència (qualsevol col·laborador en una acció militar diferent d’això esdevé còmplice d’homicidis i injustícies i n’és responsable; pel que fa a (b), des de Nuremberg i el conegut cas Eichmann ja tenim ben clar que no s’ha d’obeir ordres que van contra els drets humans i la dignitat de la persona (sigui qui sigui que ho ordeni); i sobre (c), he escoltat avui a la BBC un testimoni sobre el bombardeig de Kiev per Hitler poc abans de la data que he escrit; el següent en fer-ho ha estat Putin i la seva autocràcia.

No vull mal per a ningú, però l’ésser humà no es mereix aquests crims.

M’ho passeu al rus? En sabeu? De moment, al meu Twitter (@xserra) ho penjo traduït per Google; no serà perfecte, però és un primer pas.