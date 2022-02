La paraula «potinejar» o «putinejar» segons l’accepció gramatical, ve a dir: fer anar les coses de mala manera. Potser no és ben bé el qualificatiu que escolliríem, per parlar d’una persona, en aquest cas un polític, al qual n’hi correspondrien altres de més gruixuts, que en el cas del polític al qual ens referim, serien més escaients.

Ens referim a un personatge cínic, que per conquerir un estat, amb males arts, no ha parat fins que ha provocat una guerra, amb Ucraïna, per por que sortís de la seva òrbita i s’aliés amb l’OTAN, o sigui a Europa. Motiu pel qual ha muntat una cruent guerra que està ocasionant mort, destrucció i misèria; la qual cosa ens produeix una gran tristor, i lamentem amb totes les nostres forces.

Justament ara, que ens n’estem sortint de la greu pandèmia que ens tenia tant preocupats, avui ens entristeix veure patir a uns veïns propers.

Esperem que les amenaces dels països de l’OTAN facin entrar en raó en Putin, i retorni la pau al poble ucraïnès, al qual desitgem el millor. Estem amb vosaltres! És el nostre parer.