La Sra. Instructora (o la que li fa servir la signatura) de sancions de més de 30 municipis (Xaloc) em demana que pagui el 50% d’una sanció que a la primera notificació em donava de descompte per pagar; vaig pagar i ara em diu que no en tenia dret a l’haver fet recurs. Havia fet recurs i ni se’l varen mirar, doncs la senyal estava tapada, i vaig avisar a l’Ajuntament de Salt; tinc contesta per escrit que l’endemà ja havien podat els arbres tot i així per 40 euros (amb el descompte), vaig decidir pagar; com es poden resoldre els recursos a distància? Com pot ser una persona instructora de sancions (de més de 30 municipis) ho faci bé? Al resguard de pagament amb el 50% em diu sota «aquest càrrec té efectes alliberadors davant l’Entitat Emissora previstos en el reglament de recaptació». Mentida.