Mai no sabrem de manera exacta (en realitat, de manera aproximada tampoc) què ens depara el futur a cadascú de nosaltres en particular ni a la humanitat en general. És una incògnita que arrossegarem tota la vida, fins al final dels nostres dies. Així i tot, hi ha persones que creuen tenir, si no certeses, almenys algunes expectatives de quin podria ser el seu futur aproximat. Això sí, amb un grau de fiabilitat molt relatiu.

Avui, situats ja en la tercera dècada del segle XXI, el futur a curt o mitjà termini (a llarg, val més no plantejar-s’ho) no és gaire falaguer, que diguem. Fent un petit repàs, podem detectar els problemes de l’escalfament global i el canvi climàtic; la pobresa estesa arreu i l’acumulació de la riquesa en mans d’uns pocs amb la fam consegüent a moltes parts del món (també a casa nostra) per més que el problema no sigui la falta d’aliments sinó l’especulació; l’avenç de les idees i les polítiques populistes o obertament feixistes; l’arrelament del neofonamentalisme islàmic en llocs com ara l’Afganistan, l’Iraq, el Iemen, Burkina Faso, Nigèria o el Sudan entre altres, amb les seqüeles d’atemptats cruels i indiscriminats tant en aquells països com en l’anomenat món occidental; el flagell de la pandèmia del coronavirus que no acaba de remetre; el precari equilibri geoestratègic entre les grans potències d’Estats Units, la Xina i Rússia i el perill més que seriós, potser imminent, d’una conflagració mundial arran del que es vol fer passar com un contenciós entre Rússia i Ucraïna i que als europeus ens afecta d’una manera ben directa.

Per si no fos prou, a tots aquest perills i a d’altres que hi podríem afegir, encara n’hi hem sumar un altre que tot i que no sembli evident ni immediat, per poc que hi rumiem, és ben real. Em refereixo al perill que suposen els avenços ràpids i inexorables de la digitalització, la biotecnologia i la intel·ligència artificial (IA) si no es fan amb totes les garanties ètiques i professionals o es desenvolupen sense l’imprescindible control democràtic. Aquesta possibilitat pot posar en perill el futur de la immensa majoria de ciutadans del món, ja que ens pot convertir ràpidament en irrellevants, innecessaris. Yuval Harari ho expressa molt bé en el seu llibre 21 lliçons per al segle XXI del que em permeto extreure’n un parell de fragments: (...) «La fusió d’infotecnologia i biotecnologia aviat podria empènyer milions d’éssers humans fora del mercat de treball i minar tant la llibertat com la igualtat. Els algoritmes de dades massives (Big Data) poden crear dictadures digitals en les quals tot el poder es concentra en mans d’una elit minúscula mentre la majoria de la gent pateix una cosa molt pitjor que l’explotació: la irrellevància» (...). I més endavant afegeix: «Potser al segle XXI les revoltes populistes no s’organitzaran contra una elit econòmica que explota la gent, sinó contra una elit econòmica que ja no necessita la gent. Podria ser perfectament una batalla perduda. És molt més difícil lluitar contra la irrellevància que contra l’explotació» (...).

En la vida, tots tenim necessitat d’un cert protagonisme. Volem que se’ns tingui en compte. N’hi ha que tenen l’ego més pujat que altres, però, en general, tothom vol ser protagonista o, com a mínim, tenir un cert coprotagonisme que el faci sentir-se útil o necessari en l’esdevenidor col·lectiu. Si, a més, som estimats, millor.

És ben sabut que una forma cruel d’actuar contra algú és ignorar-lo, no fer-li cas, menystenir-lo. Tots portem un reiet a dins que, d’alguna manera, fa sentir-nos el centre del món. Els fills necessiten sentir-se estimats pels pares i els pares pels fills. Als alumnes els encanta ser ben valorats pels mestres i, a la vegada, els mestres reclamen també una bona valoració per part dels alumnes. Els treballadors volen ser reconeguts pels seus caps i càrrecs directius i, a la vegada, aquests darrers també necessiten sentir-se, respectats i valorats pels subordinats.

Aquest és, doncs, un altre perill real que amenaça el nostre futur a curt i mitjà termini: deixar de ser valorats, deixar de ser tinguts en compte, deixar de ser necessaris. Durant aquelles dècades dels anys seixanta i setanta del segle passat, l’època «kumbaià», per qualificar-la d’alguna manera, quan encara crèiem que el món es podia canviar i fer-se millor, es van organitzar moltes mobilitzacions i revoltes sota el crit, tan naïf com resistent, de «No serem moguts!». Potser les mobilitzacions i les revoltes del segle XXI (que ara per ara no sé veure pràcticament enlloc) hauran d’organitzar-se (si ho arriben a fer) sota el crit tossut i decidit de: «No serem irrellevants!». Admeto que és més un desig que no pas una possibilitat versemblant. Podríem dir que és una hipòtesi o, si voleu, una predicció agosarada i segurament poc fonamentada. I si hem de fer cas a Niels Bohr, ja sabem que fer prediccions és sempre difícil i arriscat, sobretot quan es fan sobre el futur.