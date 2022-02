Fa anys que es vol un turisme sostenible, però és més una retòrica recurrent per quedar bé, en uns casos; i pràctiques de rentat de verd (en general, no sempre) en altres, doncs van passant els anys i anem tirant de veta. I com pel mig, a més, hi hagut la covid, amb greus estralls econòmics i socials, ara, clar, s’han de recuperar pèrdues... Però ha sigut un important avís dependre del monocultiu turístic a molts indrets de Catalunya i de la Costa Brava, però lluny d’aprendre la lliçó, ja estem pensant en la propera temporada i el turisme «estranger». Ai! que no hi hagi cap guerra a Ucraïna, ni de baixa intensitat, doncs el primer que rebrà serà el turisme (i el cop, ara, seria mortal).

Per altra banda, quan es parla de turisme sostenible, es fa de forma que no molesti a ningú: mesures de mobilitat, limitació d’accessos a segons quins llocs, pacificació del trànsit, busos llançadora, platges sense fum, sense plàstics,...

Però res de frenar o minorar el model turístic de sol i platja, pisos turístics, penetració de plataformes digitals (especialment Airbnb, tolerada per moltes institucions i ben acollida pels catalans «pobres»), urbanisme de serveis, etc. i, per contra, de potenciar el turisme actiu i temàtic (que molts confonen amb el turisme esportiu, extrem, d’aventura o de curses). No seré jo qui expliqui aquí el que fa anys que conceptualitza l’OMT (Organització Mundial del Turisme) com a turisme actiu i temàtic. Tot i que a Catalunya hi ha creixents experiències i activitat emergent en aquest sentit, estem lluny encara d’altres països.

Més lluny encara de fer o tenir ja fets plans estratègics incorporant l’emergència climàtica, per tal d’anticipar mesures i deconstrucció de segons quines edificacions, siguin o no hoteleres o turístiques en zones inundables (amb temps i amb indemnitzacions). Com també tenir objectius ambiciosos per desestacionalitzar el turisme, per quan en pocs anys, siguin «normals» moltes setmanes i no uns quants dies, les nits tòrrides (no ja les tropicals) i les onades de calor, amb més de 45 graus, dies seguits. El que avui és una destinació turística cobejada, demà pot ser una destinació residual, amb un turisme que haurà fugit a altres indrets.

I ja no entrem en el que significa ambientalment un urbanisme i turisme depredador a nivell energètic. Semblaria que els preus de l’energia (electricitat, gas, carburants, etc.) no afecten a aquest sector, quan sabem que cada vegada hi ha més empreses (i autònoms) que no poden més.; de la mateixa manera que semblaria que aquest sector ja hagi fet la transició energètica (amb tots els hotels i restaurants amb plaques solars). O que l’ajuntament de torn (especialment de la costa) ja no deixa circular, dins el nucli urbà, ni taxis, autobusos o autocars que no siguin elèctrics o d’energia verda. O que les motos aquàtiques estan prohibides. Es curiós, per cert, el contrast del silenci de certs científics tan crítics amb l’eòlica i tan callats amb el turisme de masses, els combustibles fòssils i el preu de l’energia.

Cal fer ja una reconversió turística (i urbanística), que obligui amb moratòries, temps, reconversió professional i d’oferta/demanda, i compensacions, a una desestacionalització turística abans que altres països prenguin la davantera. Per això són també els fons Next Generation!

La massificació turística, recordem, genera emissions de CO2, doncs els vehicles arriben fins el centre de les localitats i més enllà, i en gran nombre a l’estiu, saturant entrades/sortides i generant cues quilomètriques a autopistes i carreteres. Si es triplica o quadruplica la població, es també perquè els avions, sigui via aeroport de Girona o Barcelona, en aquest cas cada minut, porten passatge a vessar. Perquè els creuers, vaixells, barques i iots, de tot tipus, venen i van, traslladant o portant visitants. El turisme de masses consumeix molts recursos, energia, aigua, etc. Per això les taxes turístiques, que haurien de pujar més, per anar frenant i minorant aquest model, i que esdevingui un turisme més selectiu, actiu i temàtic.

I parlant d’aigua, compta amb que la sequera extrema en la que estem no s’allargui i, a part d’afectar a l’agricultura, afecti a l’abastiment d’aigua. I compta també amb el creixement lent, però sostingut, del cotxe elèctric. Està preparada la demarcació de Girona per suportar un consum d’energia extra a pocs anys vista? I aquesta energia, vindrà únicament de la «revolució de les teulades» (avui un 3% del total) o de les elèctriques de sempre, encara més cara?. El 2030, a Europa es necessitaran de l’ordre de 60 milions de punts de càrrega; tindrà en vuit anys Catalunya (i la demarcació de Girona) capacitat de resposta a aquesta ingent disrupció tecnològica?

No cal ser expert en energia, ni en prospectiva de riscos, per saber que d’aquí al 2030, canviaran moltes coses al nostre entorn i paisatge (ho deia ja l’anteriorconseller de Medi Ambient, Damià Calvet, i ho diu també l’actual consellera, Teresa Jordà), però sembla que prediquin al desert, un desert conservacionista conreat per la mateixa Generalitat, TV3 i altres organismes, durant més de 30 anys, magnificant el paisatge i amagant el medi ambient humà i urbà, allà on les contradiccions del sistema s’han de resoldre. Un relat avui revifat per certs científics pot ser vinculats al lobby nuclear, gens interessat en el creixement de les renovables.