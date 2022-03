Pablo Casado estava convençut que ben aviat seria a La Moncloa. Les enquestes pronosticaven una victòria clara del PP, però en poques setmanes tot ha canviat.

L’enfrontament entre el carrer Gènova i la Puerta del Sol s’ha tancat amb una victòria indiscutible de Díaz Ayuso. El líder del partit i el seu secretari general denunciaren un possible cas de corrupció que afectava la presidenta de la Comunitat de Madrid. En plena pandèmia el seu germà s’embutxacà una bona comissió en una venda de mascaretes. Casado i Egea coneixien el cas des de feia temps i Ayuso els donava llargues, tot demanant un congrés on ella es postulava com a presidenta del PP a Madrid.

La crisi es tancà amb un Casado ferit de mort. Tots els diputats i col·laboradors –llevat de tres comptats– l’abandonaren en qüestió d’hores. Primer li prometeren suport incondicional i en un parell de dies el culpabilitzaren de tot en veure els posicionaments de barons com Feijóo i Moreno Bonilla. Tots li devien el càrrec de diputat, senador, alcalde o presidenta de la Comunitat, però se n’oblidaren ràpidament. El van abandonar en una cuneta sense assistir-lo, malgrat les lesions. La seva gent el deixà a l’estacada perquè es tracta de continuar a l’escó al preu que sigui. Amb el sou a final de mes no s’hi juga i Pablo Casado ja no els garantia continuar vivint a cos de rei sense treballar. I són tan incompetents alguns d’ells que no saben ni apretar un botó per votar sense equivocar-se.

Ningú no s’ha plantejat en el PP el possible cas de corrupció. Com a mínim que un germà de la presidenta s’aprofiti del càrrec públic és impresentable des d’un punt de vista ètic. Però ja se sap que a la dreta aquestes temes foscos no els afecta massa.

I si amb això no n’hi ha prou, els barons es conjuraren per fer fora Pablo Casado i exigir-li la dimissió en una nit de ganivets esmolats. Fou un espectacle lamentable. Veure les empentes a la matinada contra un president votat en unes primàries traslladava el PP a èpoques passades, quan Fraga i Aznar designaven els successors a dit.

Ara Casado ja prepara les maletes. Li exigiren fins i tot que signés un document, reconeixent que no es tornaria a presentar per tal que Feijóo tingui via lliure i pugui presidir el PP sense cap mena d’oposició. L’encara president s’ha quedat sol. L’han abandonat els seus que busquen l’ombra d’un nou líder que els garanteixi continuar en política, molts d’ells fins a la jubilació.

Amb tot, Casado ha comès greus errors en la seva presidència. Protagonitzà una oposició destructiva, sense sentit d’estat. Mai no va voler reconèixer el govern de Pedro Sánchez, posant en dubte fins i tot la seva legitimitat.

D’altra banda, s’equivocà en no donar suport a la reforma laboral, malgrat l’acord entre patronal i sindicats. I avaluà malament les possibilitats del seu partit a Castella-Lleó. Pensava vorejar la majoria absoluta i a l’hora de la veritat en restà molt lluny, atorgant tot el protagonisme de pactes a Vox.

Però això no treu que cal guardar les formes i els seus no l’han respectat i s’han atrevit a acomiadar-lo de la pitjor manera possible. Aquesta agressivitat d’aquests darrers dies posicionen el PP al costat de la ultradreta des del moment que no s’han seguit els mínims procediments democràtics que caldria exigir a un partit polític que hauria de ser alternativa del govern actual socialista.