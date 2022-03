La indústria tecnològica fa anys que està bolcada sobre el big data, l’analítica i l’aprenentatge automàtic. Mentrestant, la crisi derivada de la pandèmia del coronavirus ha accelerat la transformació digital en múltiples sectors i activitats. I, en molts d’aquests casos, el valor de les dades ha estat indubtable. Fabricants i proveïdors han invertit temps, esforços i diners a trobar solucions en aquest terreny, però les propostes no sempre han estat satisfactòries. Els analistes sostenen que, després de l’adopció d’aquestes fórmules a un ritme vertiginós el 2021, aquest any haurà de demostrar-se l’eficiència del canvi cultural. Les empreses i institucions hauran de saltar de la inversió a la rendibilitat. Els nous enfocaments, d’arquitectura de dades i metodologia, poden ajudar. No obstant això, les incògnites són abundants. Zhamak Dehghani va parlar de data mesh el 2019 per proposar un paradigma sobre com pensar en la informació i com hauria de ser una plataforma moderna que la tractés adequadament. Les dades haurien de ser enteses com un producte i no com un conjunt de continguts. Segons els experts, l’adopció d’aquesta filosofia comporta una modificació profunda en tota mena d’organitzacions. A parer seu, els equips actuals no estan preparats. Per això, tampoc no és correcta la distribució de responsabilitats. Els professionals més actualitzats saben que cal avançar cap a la descentralització.