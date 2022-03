El diumenge 20 vàrem anar amb els nens de casa a la sessió matinal del Gran circ, desè aniversari de l’Elefant d’Or a la Devesa de Girona. Tal com es preveia, als gairebé 2.400 espectadors que érem allà, segons xifres de l’organització, l’espectacle no ens va pas decebre, sinó tot el contrari: l’adrenalina a dalt de tot, l’autoestima també, sentit de pertinença, i els nens impactats pel que estaven veient. Una organització modèlica, carpa nova blau marí, molt ben estructurada, estudiada al mil·límetre, amb les correctes sortides d’emergència, el sostre ple d’andròmines de tota classe i de materials per donar força a les innombrables i variades actuacions de tota procedència mundial: Rússia, Ucraïna, Mongòlia, Equador, Itàlia... Una orquestra pensada per fer «circ» i convertir l’espectacle en una referència entre els millors circs del món.

Com a persona nascuda a Figueres, i gironí d’adopció des de 1976, em dol molt que les primeres edicions d’aquest magnífic festival del circ s’haguessin fet a Figueres amb molt d’èxit i que incomprensiblement la ciutat ho deixés perdre. Mai no s’han pogut esbrinar els motius reals d’aquesta marxa sobtada d’un espectacle tan important. La ciutat de Girona va aprofitar l’avinentesa i se’l va fer seu aquests últims anys, com un dels espectacles que fan ciutat. A més, aquest any s’ha muntat en una situació privilegiada, tot aprofitant les instal·lacions del Palau Firal de Girona, amb la gran carpa al costat, i les petites carpes per acomodar els més de 90 artistes i personal de servei, muntades a continuació.

Es fa molt difícil triar la millor actuació. N’hi ha amb molt de mèrit. A mi, particularment, i a molts nens, ens agrada molt en Júnior, el pallasso xilè: personalitat, positivisme, capacitat d’aixecar els ànims del públic, saber estar, varietat, i capacitat d’entendre els nens i nenes! És una persona que ja ens agradaria tenir tot l’any entre nosaltres, a les nostres empreses, als nostres clubs socials, entre la nostra gent... però bé, la seva funció és el circ i actuar al món.

Hi ha una nota negativa que no em puc estar de manifestar, que és la poca seguretat dels «actuants», sense cap xarxa de protecció perquè possiblement deslluiria aquesta recerca de l’excel·lència i fama mundial. Excepte dos que anaven lligats a una corda especial fineta i sòlida, molts dels altres actuants es jugaven la vida –i perdonin l’expressió– a cada sessió. Que es prioritzi l’excel·lència i visualització de l’espectacle per sobre de la seguretat no val ni una sola vida humana. Qualsevol errada, i tard o d’hora s’haurà de lamentar la pèrdua d’alguna d’aquestes vides, cosa que no és admissible. I tant de bo m’equivoqui. Als números difícils i d’alçada seria imprescindible una malla de protecció a baix a la pista, que tampoc és tant demanar. No vull pensar que un dia passi un accident i que algun dels actuants mori esclafat davant de més de dues mil persones, de les quals molts són nens. Em va recordar els circs romans, on la vida dels gladiadors importava ben poc. És l’efecte que fa veure penjats artistes a més de 15 metres d’alçada que només s’aguantaven pels peus, i pensar que tard o d’hora ho hàgim de lamentar. La vida humana és massa bonica per jugar-se-la d’aquesta manera.