Vladimir Putin, sàtrapa que governa Rússia amb mà de ferro, ha envaït Ucraïna amb el beneplàcit d’un grapat d’oligarques del petroli i del gas. La brutal intervenció de les tropes russes no ha suscitat, més enllà de l’estupor inicial, una mobilització ciutadana com la del 15 de febrer de 2003 contra la imminent invasió de l’Iraq per part d’una coalició encapçalada pels Estats Units.

De moment, pel que fa a Ucraïna, a part de la condemna de nombrosos països i concentracions ciutadanes, els líders polítics modulen escrupolosament les sancions per evitar un efecte bumerang que colpejaria el sistema econòmic. Ara bé, qui s’empassa les ximpleries exculpatòries d’un megalòman que utilitza la maquinària bèl·lica d’una superpotència per entrar a matadegolla en territori ucraïnès? Quin són els objectius, admesos o amagats, de l’home del Kremlin a curt i a llarg termini? Primer: Impedir que Ucraïna formi part de l’OTAN, expressió d’una obsessió malaltissa per ampliar el cordó de seguretat de Rússia. Es tractaria d’evitar instal·lacions militars pròximes a les fronteres i, així, dificultar una hipotètica amenaça d’occident. Segon: Recuperar el control de la totalitat del territori de la Ucraïna soviètica en una aposta per una política expansionista de llarg recorregut. Cal recordar que el desembre de 1991, els dirigents de la gran Rússia, Ucraïna (la petita Rússia) i Bielorússia (la Rússia blanca), pertanyents al vell imperi dels tsars, reunits a Brest-Litovsk, van crear la Comunitat d’Estats Independents (CEI) per perpetuar els lligams amb la Rússia soviètica. Eren altres temps. Tercer: Reconquistar Geòrgia, Moldàvia i les repúbliques bàltiques per reconstruir la gran Rússia, a semblança de l’antic imperi tsarista. Són somnis d’un dirigent que ha demostrat no tenir manies a l’hora d’executar els seus plans maquiavèl·lics. Quart: Demostrar la força de xoc d’un exèrcit poderós amb armament nuclear per, si de cas, anar per totes en l’esforç de anihilar tota resistència. És una demostració de l’arrogància d’un pinxo sense miraments que coneix les debilitats dels països democràtics per articular una resposta unitària al desafiament d’un autòcrata. En resum, el cost de la guerra serà aclaparador pel poble ucraïnès que pagarà amb morts, devastació i esclavitud si es produeix la submissió del país als designis de Putin. També les conseqüències d’una derrota més que probable seran nefastes per a molts països d’occident que depenen del subministrament energètic de Rússia. Amb tot, res ha ser un obstacle per a la solidaritat amb el poble ucraïnès, que s’afegeix a les invasions russes d’Hongria l’any 1956 i de Txecoslovàquia l’any 1968, entre altres. No a la guerra! Donem suport al poble d’Ucraïna!