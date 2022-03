Renoi, quina vorera tant enorme està construint l’Ajuntament de Palamós en el carrer de la Roca Negra, al costat de la Urbanització Bellafosca. Comença en el carrer Cap de Planes, i s’acaba uns cent metres més avall fent cantonada amb el nou carrer anomenat de La Roca Fosca molt més estret i esquifit. Encastada així la vorera, no serveix de gaire res...

L’esmentat vial de la Roca Fosca continua al voltant de Bellafosca, cap amunt, baixa desprès i gira en rodó per confluir en el carrer del Rec, tanmateix de poca entitat i amplada.

En comptes d’aquest escalèxtric, allò que cal és unir La Fosca Vella i Sant Esteva amb una rambla. No comprenc doncs com un ajuntament governat per d’ERC, fent cas omís a les entitats ecologistes, assigna al poble les engrunes que sobren quan els rics ja estan ben tips.