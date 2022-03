Fa dies que vull escriure la carta però no puc. Tant és així, que no sé ni com titular-la. Tots estem amb el cor encongit pel que està passant i pot passar. Els més optimistes diuen que no serà res greu... però cal acceptar que no coneixem massa la mentalitat del dirigent rus. No escriuré res del que ja tots sabem, hem vist per pantalles i hem llegit o escoltat a través de la ràdio. Només intento expressar el que sento quan penso amb els civils –gent com tu i jo– què deuen sentir en aquells moments. La sorpresa ha estat la reacció general del món i sobretot dels mateixos ucraïnesos que viuen a fora del seu país!. Gent que viu entre nosaltres i que han marxat a defensar la seva terra. Una reacció que els honora. Unes decisions que no m’han deixat gens indiferent. Nosaltres els catalans, tindríem aquesta força per lluitar?. Diria que no però en canvi som perseverants i malgrat les mil injustícies que patim, seguim lluitant per a la nostre llibertat. La nostre lluita és sense armes. La paraula és encara la nostra millor defensa per no desaparèixer totalment com a nació que som!