Ens passem el dia reclamant que la gent aparqui bé però a la mínima que ens multen considerem que la policia només hi és per recaptar. En el darrer partit de futbol de Girona a Montilivi hi va haver l’habitual invasió de vehicles als carrers del barri. Que total són dues hores. Es veien lluites per poder estacionar el vehicle tan a prop com es pogués del camp. En cruïlles (no passa res si un altre conductor perd visibilitat), ocupant mig pas de vianants o pujant una miqueta sobre la vorera (tant li fa si hi han de passar persones amb mobilitat reduïda) o de guals (el veí ja sortirà fent maniobres).

L’endemà d’un partit de futbol a Montilivi s’ha convertit en el dia Internacional de la Plorera a les xarxes socials. La solució és fàcil: aparcar bé. Els laments no solen ser perquè manca transport públic (que sí que en falta) o que caldria generar més espais públics on deixar els vehicles. El que abunden són les queixes perquè se sancionen vehicles aparcats en espais ambigus. Per fer la trampeta per caminar menys de cinc minutets, resant que la policia interpreti que estan ben aparcats i si no, fer la rebequeria. La solució és la mateixa que quan es va buscar un infant a l’escola o al conservatori, tabac al bar, a fer el cafè o un puja i baixa per veure un amic. Aparcar bé i pressionar perquè a l’Ajuntament li vingui de gust facilitar-te on aparcar. Aquest diumenge, nova plorera.