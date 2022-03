No deixa de resultar inquietant que els conflictes de la humanitat siguin tan cíclics i, a la vegada, avesats a la desmemòria. La guerra entre Rússia i Ucraïna ha estat rebuda amb desigualtat de perspectives, amb un mostrari d’emocions que van de l’escepticisme a la frivolitat i des de la preocupació fins a la inquietud. Hi ha qui se sent interpel·lat i qui no pel que passa a milers de quilòmetres de distància, de la mateixa manera que hi ha qui aprofita qualsevol avinentesa per simular una expertesa fecunda en likes. Cadascú es coneix les seves raons i té les seves personalitats, per més que a l’era virtual sigui tan complicat de discernir on comença un individu i on acaba la màscara. Però que en ple 2022, venint d’on venim, encara hi hagi a qui un «No a la guerra» li sembli digne de matís dona la justa mesura del món que ens hem construït. Durant els dies posteriors a l’inici del conflicte entre Rússia i Ucraïna, ja hem vist de tot: des de qui fa analogies absolutament imbècils entre la situació d’allà i la d’aquí, fins a aquells que legitimen un bombardeig apel·lant a suposats detalls dels que, per descomptat, no tenen ni la més mínima idea. Amb aquesta guerra, com amb els atemptats i els conflictes geopolítics de les darreres dècades, el millor que es pot fer, si no se sap de debò una cosa, és callar. No passa res, està comprovat, per mantenir-se en silenci davant un tema que se t’escapa i no en tens prou coneixement com per opinar-ne. És més, és fins i tot aconsellable i bo per a la salut, perquè a la llarga quan ets ignorant en alguna cosa la realitat et posa a lloc i mostra la teva veritable cara. Per tant, el millor que podem fer és escoltar qui realment domina el tema i allunyar-se del teòric de las conspiració, que la situació ja és prou crua com per haver-hi de posar additius. El més desolador és que s’actua així en bucle, amb tot, sempre. Quan no sigui aquesta guerra, serà una altra, i sortiran els espavilats de torn dient ximpleries desarmants, emetent veredictes eixelebrats i erigint-se en còmplices de la desinformació. Opinant en determinades poltrones sense un psicotècnic previ i abocant a les xarxes les derives hereves de no haver estat mai el rei del ball. Però el que passa és prou greu com perquè aprenguin que, quan no es té res a dir, el silenci és un bon homenatge a la veritat.