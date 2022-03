La curiositat no està en l’anècdota que Putin i Freud veiessin en el seu moment Els Picapedra, sinó a les conclusions que arribaren. El futur Tsar de Rússia pensà que tornar a l’edat de pedra –pels qui quedessin– no hauria de ser una desgràcia com ho pintaven pacifistes i altres sabotejadors de l’ordre. Què és la vida sinó milícia! Penseu que no caldria esperar que algú inventés el foc o la roda. És més, gràcies al troncomòbil ajudaríem a ventilar la radioactivitat. Qui escandalitzà a la societat vienesa escampant la idea que els infants eren sàdics i luxuriosos, s’inspira en la sèrie per escriure El malestar de la cultura. Mentre als Picapedra no els anava malament conviure a mig camí del primitivisme i la tecnologia, Freud veia en la cultura barra civilització una castració dels nostres instints més primigenis. L’agressivitat i el sexe –essencials per a la supervivència i la reproducció, si més no pels primers colons de l’espècie dues vegades sapiens– deixaven de tenir barra lliure.

No anava desencaminat qui digué que si les nostres motivacions instintives es fessin realitat la meitat de la població estaria morta i l’altra meitat prenyada. El psicoanalista Theodore Reich rebla el clau quan diu: «si els nostres desitjos fossin cavalls, tirarien del carro fúnebre dels amics més estimats i de la major part dels nostres coneguts». Unes reflexions que no s’avenen amb l’home lliure i racional que venen a preu fet la il·lustració, les religions, l’autoajuda i tots els que creuen que som la guinda de la creació. Quan Putin anuncia per televisió una pluja de rocs sobre Ucraïna, és un cromanyó vestit pulcrament. Totes les desfilades militars són un homenatge a la fal·locràcia i a l’home arcaic que ben abrigat portem dins. Els míssils de llargària interminable recorden que primer va ser la pólvora, a continuació la fissió nuclear, que disposem de mòbils 5G a la butxaca dels texans, aviat ordinadors quàntics, però continuem sents els mateixos que atacaven un castell amb catapultes i o el defensaven llençant oli roent sobre els assaltants. Si una cosa no ha aconseguit el progrés és modificar els nostres algoritmes cerebrals ancestrals. No ha aconseguit fer seure a la mateixa taula a Putin i Zelenski perquè parlin de les seves diferències i arribin a un acord perquè un mal acord sempre serà millor que la destrucció i el patiment que suposa una guerra. Quan una persona propera es mor solem recordar que la vida és un sense sentit i que tenim una família que ens espera a casa. Ara que ha esclatat una guerra a quatre hores d’avió ens adonem que vivim en un món en permanent conflicte bèl·lic. Les guerres no són el desastre que expliquen els nostres avis o que veiem al cinema o a la tv. Com deia John Lennon «estem governats per dements amb objectius absurds». Però l’absurditat no només és assumpte de la realpolitik. La cosa absurda ens pot afectar a tots. El no a la guerra es vestí de llarg molt abans de la guerra d’Irak. Els carrers de gom a gom amb gent airada enarborant pancartes i cares conegudes llegint arengues exaltades. Ben bé com si el no a la guerra hagués declarat la guerra al sí a la guerra. On és ara aquella gentada? El botxí no és l’oncle Sam i a Espanya no governa el PP. Ara sembla que es vulgui treure les lleganyes dels ulls. Tant de bo desperti del tot. Llegeixo que el món cultural de l’espectacle veta els artistes que no es manifestin en contra de Putin. Em sembla un cop de porta, i més venint d’un món que se suposa respecta la llibertat d’expressió. El senador McCarthy es sentirà satisfet en veure com el seu llegat revifa molts anys després.