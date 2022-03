Durant dècades, científics i ecologistes han alertat de les greus conseqüències que comportaria l’excessiu ús de combustibles fòssils, així com la sobre explotació dels recursos naturals, la contaminació de les aigües, etc. Malauradament els grans poders econòmics, polítics i els seus mitjans han fet el tot possible per amagar la realitat i endarrerir un canvi que és inevitable, el decreixement.

Ara, que ja tenim el greu problema al damunt, degut a l’emergència climàtica, a la crisis energètica i de recursos actual, ha sorgit arreu un massiu interès per les renovables. Això no hauria de suposar cap problema si no fos per les presses, la magnitud, el possibles greus impactes i els interessos amagats que hi ha al darrera i que ens volen ocupar al màxim d’espais agrícoles i naturals d’alt valor.

Què i qui hi ha al darrera?. Les mateixes empreses que manipulaven i amaguen els informes sobre les conseqüències dels seus actes, que han espoliat els recursos d’altres països, que ens han portat a la sisena extinció, estan darrera del gran negoci especulatiu de les renovables i del gran interès en convertir el país en la bateria d’Europa per tal de poder seguir mantenint el mateix model insostenible.

Novament els científics ens alerten de les greus conseqüències que poden tenir aquests macroprojectes sobre el paisatge, l’economia, la biodiversitat i fins i tot sobre el nostre clima. Novament la ciència i els ecologistes ofereixen alternatives, que tot i no ser tant rentables per a les grans multinacionals, sí ho són pel territori i per la seva gent. Els grups d’experts de l’IPCC ens alerten de que l’actual sistema no és viable en un planeta amb recursos finits i greument ferit i que només amb el decreixement es pot evitar el pitjor.

Einstein digué «els problemes no es poden resoldre des de la mateixa mentalitat que els ha creat». Ara només cal convèncer als nostres polítics més negacionistes, els quals sembla que segueixen massa entabanats pels principals culpables del col·lapse.