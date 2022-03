He escrit alguna vegada que estic agraït a la vida perquè no he anat a la guerra; la meva generació i les posteriors hem tingut la immensa sort que l’exèrcit no ens ha obligat a combatre contra un enemic armat.

Tots els enfrontaments bèl·lics des de la segona meitat del segle XX i del segle en curs s’han produït molt lluny de casa, el més geogràficament proper fou la guerra dels Balcans. M’anguniejava la por de morir en un camp de batalla, com havia passat històricament, així i tot, la idea de la guerra es va anar desdibuixant de la nostra memòria, potser perquè la terra europea estava massa tacada de sang, no del tot coagulada, dels morts de la Guerra Civil Espanyola i dels morts de la Segona Guerra Mundial. He viscut sempre sota la influència d’una ideologia antibel·licista i la batussa entre tropes hostils era cosa del passat o dels països sotmesos a l’islamisme.

La idea de la guerra està íntimament lligada a la meva memòria infantil i adolescent. Nascut el 1946, les ferides de la Guerra Civil estaven vives, una part del meu poble no es relacionava amb una altra i mai van recórrer a les paraules per por de ser detinguts. Si bé era petit observava la maror i la tristesa en algunes famílies, anys després sabria que van ser perdedores de la contesa civil.

No és que la meva família en parlés massa, de la guerra, però en alguna conversa se’ls escapaven frases sobtades, que al·ludien a la duresa sobre el que va succeir del 1936 al 1939 i els anys següents.

El pare a la sobretaula explicava que als seus trenta-set anys el van cridar a files, quan ja tot estava perdut, deixant sola la dona amb quatre fills petits en un entorn de misèria. Va ser hàbil i s’escapolí del quarter. Va caminar a la nit seguint la via del tren i arribà a Viabrea, un cop allà es dirigí a Riells del Montseny i s’amagà a casa d’un amic fins que s’acabà la guerra.

Cada cop que contava l’astuta èpica hi afegia més emoció i dramatisme, més teatralització. Molts anys després li vaig preguntar al meu germà Lluís si era veritat que l’havien aquarterat i havia aconseguit fugir. «Sí que li he escoltat més de dues versions diferents sobre el que li va succeir, ja saps com era el pare».

Els meus oncles van haver d’anar a la guerra. El meu oncle Agustí per ser capellà l’haurien matat pel delicte de dir missa, però els amics republicans, en especial en Pere Ferrer, el van amagar en un mas del Montseny i quan consideraren que perillava, el van ajudar a passar la frontera per Llívia, on l’estaven esperant i el van acompanyar fins a Navarra; ja a l’altra banda es va incorporar a l’exèrcit colpista i va fer de locutor de la ràdio per informar els italians que lluitaven a favor d’en Franco.

Com que en molts pobles de Catalunya el 1939 no sortien a rebre els nacionals perquè corria el rumor que els rojos es disfressaven de soldats franquistes i entraven de forma triomfal per escarmentar a la gent, el meu oncle que ho sabia va precedir, muntat en un cavall blanc, l’exèrcit nacional, el van identificar i tothom va eixir al carrer per aplaudir. Mai li vaig sentir vantar-se d’aquesta gesta.

Era catedràtic de Filosofia i autor de diferents manuals, de lògica, de psicologia, d’ontologia, de teoria del coneixement i d’història de la Filosofia. Era un entusiasmat monàrquic partidari de Don Joan de Borbó i respectava molt en Franco per haver guanyat la guerra contra els comunistes i anarquistes, nogensmenys l’admiració responia al fet que el dictador havia promès que, encalmat el país, restituiria la monarquia en la figura de l’avi de Felip VI, l’actual rei.

Un dia que la meva germana en un dinar va deixar caure un acudit ben trobat en el que Joan de Borbó, cridà al seu fill, Joan Carles, i li digué: «Ara que tens catorze anys ha arribat el moment de desvelar el gran secret: els reis són els pares». No li va agradar gens i va amenaçar a tota la família dient-nos que si ens mofàvem del rei, trencaria amb tots nosaltres perquè per a ell era més important en Franco i el rei que no la pròpia família.

L’altre oncle, en Quiquet, a disset anys l’obligaren a formar part de l’exèrcit republicà. Els nacionals el van detenir i va passar temps tancat a la catedral de Lleó, que usaven com a garjola. El seu germà Agustí l’alliberà, igual ho va fer amb amics republicans empresonats.

Em vaig fer molt amic, quan era jove, d’un home gran amb qui anava a buscar bolets, un dia la seva dona en veure quines eren les meves idees em comentà que una senyora, filla d’un propietari del poble, li havia marcat els pits amb un ferro roent perquè el seu marit era republicà. Aquesta senyora es passejava pel poble de forma triomfant. En una ocasió que el seu masover havia plantat arbres, l’endemà algú de nit va desplantar-los i els clavà de nou a terra amb les arrels enlaire.

El meu oncle sabia que jo participava en les manifestacions universitàries contra la dictadura, no obstant mai va parlar de política amb mi, tampoc em va retreure la meva actitud contrària al règim. En la taula del seu despatx no hi tenia cap fotografia dels familiars, sols una d’en Franco i una altra d’en Joan Carles amb qui s’havia entrevistat dues vegades. L’únic que em digué era que com el filòsof Aristòtil considerava que la millor forma d’estat era la monarquia parlamentària, en la que el rei regna, però no governa, a l’estil dels anglesos.

El filòsof T. Hobbes escrigué que la pitjor guerra és la civil, la que enfronta germans contra germans. La Guerra d’Ucraïna té característiques de guerra civil; espero que el ressentit Putin no cregui que és la reencarnació del tsar Pere I el Gran i no continuï envaint estats que formaren part de l’imperi estalinista de l’URSS.