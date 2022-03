Sempre he pensat que en cas de produir-se la tercera guerra mundial, seria la última. Malgrat que no entenc de política, m’ha semblat molt sensat l’article d’un diari: «No volvamos al 1914» en el que demana no tornar a caure en els mateixos errors del passat: la mala gestió d’uns dirigents va abocar Europa a la Gran Guerra; insisteix en que el repte dels governants europeus, malgrat els seus reiterats intents, no ha de ser sancionar a Rússia, sinó pactar i cooperar amb aquest país. Per sobre de tot cal recuperar de nou la seva amistat, tal i com va ser en temps recents i unir fronteres no pas separar-les.

El fet d’enviar armes a Ucraïna, lluny de dissuadir Putin, anirà agreujant una situació amb final impredictible –terrible– per tota la Humanitat.