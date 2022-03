Fa pocs dies que el nostre pare, l’Agustí, va morir, als 93 anys, a la planta de geriatria de l’Hospital de Figueres. Hi va estar ingressat una setmana, després d’una nit a Urgències. Amb aquest escrit volem agrair al Dr. Carmona (resident de geriatria que el va atendre a Urgències), a la Dra. Mejías (geriatra que el va atendre a planta), i a tot el personal de geriatria, l’atenció, amabilitat, alegria i delicadesa amb la que van tenir cura de nosaltres i ens van acompanyar durant aquests dies. A l’Agustí no li agradaven gens ni els hospitals ni els metges; però quan el vaig veure, l’endemà de deixar-lo a Urgències, en una de les poques estones que va tenir de lucidesa, ens va dir «Estic bé. Em cuiden molt bé». Tot el personal (disculpeu-nos, però no recordem el nom de totes les persones i no ens en voldríem deixar cap) va tractar l’Agustí com si fos de la seva pròpia família i ens van ajudar, a ell i a nosaltres, a afrontar el darrer tram de la seva vida de la millor manera possible.

Gràcies per la vostra professionalitat i, sobretot, per la vostra humanitat!