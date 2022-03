Mentre el Ripollès i el Berguedà segueixen reclamant -legítimament- que se’ls tingui en compte en la consulta sobre els Jocs Olímpics d’Hivern , la realitat, tossuda, es continua imposant. La temperatura d’aquest mes de febrer als Pirineus gironins s’ha situat tres i quatre graus per sobre la mitjana històrica, i només cal acostar-s’hi per veure que, més enllà de les pistes d’esquí, la resta de muntanyes estan completament pelades. També ho va advertir el meteoròleg Tomàs Molina durant una conversa amb la periodista Cristina Valentí a la Setmana dels Rahola: el 2030 no hi haurà neu als Pirineus, de manera que si es volen fer els jocs, haurà de ser amb neu artificial, com s’ha fet aquest hivern a Pequín.

Però la pregunta és: val la pena? Com podem estar pensant en la producció de neu artificial a gran escala quan els últims anys hem estat patint sequeres cada cop més sovintejades? Com podem pensar en generar l’energia necessària per a aquest projecte si ni tan sols som capaços de posar-nos d’acord amb l’emplaçament de les renovables? Cal ignorar el recent informe de l’Observatori del Paisatge, que recomana diversificació turística i més sostenibilitat a la Cerdanya? Tal com està tot ara mateix, els Jocs Olímpics sonen més a conte de la lletera que a solució real per als problemes dels Pirineus.