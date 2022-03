El sistema de lectura de matrícules amb càmeres no observa les lleis estatals i europees de la targeta de discapacitat. Titulars de la targeta són sancionats reiteradament as municipis on hi ha aquest sistema de vídeovigilància. La càmera llegeix la matrícula, però no la targeta. Els afectats han de recórrer les reiterades multes a cada municipi amb tots el perjudicis que comporta. A efectes pràctics sembla que primer es fa la trampa i després la llei. Sembla que ser jubilat i/o discapacitat és ser presa fàcil per a un sistema, evidentment depredador, dels més dèbils. Cada sanció n’és una prova documental. Algú pensa en els milers de persones grans i en les dificultats que tenen per fer tràmits (recursos) burocràtics. La memòria de la gent gran és la consciència dels joves. Quina relació tenen avis i nets avui? Ateneu-vos!