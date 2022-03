L’error humà és una de les nostres grans creacions. A la llarga, sense equivocar-se, no s’encerta. El disbarat funciona com una escola. On seríem si no haguéssim comès errors i tot hagués sortit a cor què vols. Millor ni pensar-ho. De què si no ens penedíem? Perquè tampoc és que la vida resulta molt interessant sense deplorar -quan ja és tard- haver fet alguna cosa força malament. El món descansa sobre disbarats. «Sense disbarats és probable que no passés mai res», escriu Dostoievski a Els germans Karamazov.

Això no vol dir que no sigui preferible, i més bonic, revertir l’error. No en el sentit d’haver-lo comès, demanar perdó i posar un encert al seu lloc, com en una fe d’errors, la qual no està exempta de bellesa. De fet, em ve al cap una disculpa magnífica que va demanar El País després que llisqués en una columna de Julio Llamazares un «Matutes matándose» on havia de dir «mutatis mutandi».

Però no. Em refereixo a revertir un error textualment. No seria meravellós que, just després de caure-hi, poguessis caminar enrere, desfent-ho tot fins assolir aquell instant del passat en què la teva acció comença, i encara no ha aparegut l’errada? En computació és possible. Escrius alguna cosa malament i amb la tecla Desfer tornes el text al seu estat anterior. I si et penedeixes que estigui bé, prems Refer i recuperes els errors.

A Escorxador-5, de Kurt Vonnegut, cap a la meitat de la novel·la, el protagonista, Billy Pilgrim, es posa a veure una pel·lícula cap enrere. És un film sobre els bombardejos americans a la II Guerra Mundial. L’efecte és fascinant. Produeix enyorança dels impossibles, com el de desfer certs actes i començar de zero, però aquesta vegada d’una altra manera, perquè el final sigui feliç. Pilgrim veu com els avions nord-americans, plens de forats, homes ferits i cadàvers s’enlairen cap enrere en un aeròdrom anglès. Volen cap a una ciutat alemanya en flames, on els bombarders obren les comportes de les bombes i exerceixen «un miraculós magnetisme» que encongeix els incendis i els comprimeix en contenidors cilíndrics d’acer, alçant-los fins al ventre dels avions. En arribar a la base, els cilindres s’envien de tornada als EUA, on hi ha fàbriques que separen els seus components perillosos en minerals. Al principi de la pel·lícula els pilots tornen els seus uniformes i es converteixen en estudiants d’institut. I Hitler, segurament, es transforma en un nadó, pensa Pilgrim.

No acaben així les guerres. Però és bonic somiar que, un dia d’aquests, Putin surt del ventre de la seva mare i al capdavall es converteix en un poeta de l’experiència, fins i tot en una editora anomenada Natasha. No podem sinó conviure amb l’error, acostumar-nos-hi, gairebé no veure els seus defectes, com el dia que, després d’un esforç titànic per vestir la meva filla, vaig comprovar que li havia ficat les dues cames pel mateix camal dels pantalons, i la vaig deixar passar el dia així, incòmoda, per tal de no desvestir-la i tornar-la a vestir.