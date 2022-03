La meva filla arriba de catequesi amb una pregunta molt clara que li ha fet el pare Carlos: «Per què un germà ha de matar sempre l’altre?». La meva dona diu que no entén que el pare Carlos digui «sempre». Jo penso que el pare Carlos té raó.

Ser germà és la primera competència, la primera delimitació d’espais. Ser germà és el primer joc brut, la primera deslleialtat, la primera mesquinesa de veure amb un cert plaer com l’altre cau. Ser germà és la primera sensació d’injustícia, la que fem o la que ens fan, el primer recel que no dius, el primer càrrec que et guardes ben endins i dura tota la vida. Ser germà és la primera informació desenamorada de l’altre, la primera presència a la teva vida que potser no t’estima incondicionalment, com un pare o un avi; ser germà és la primera notificació oficial del sentit tràgic de la vida.

Després hi ha germans que s’estimen molt, que es protegeixen, que no han discutit gairebé mai, que sempre hi són quan l’altre el necessita i que fins i tot se’n van de vacances plegats, i els caps de setmana. Però en la figura concreta del germà, i en el concepte, hi ha concentrats tots els elements que duen els homes a la competència i per tant al progrés i a la millora de l’espècie: i també, i per tant, a la caiguda i a la tragèdia, a l’estimball inevitable contra les nostres imperfeccions i limitacions. No totes les guerres entre germans arriben a Caïm i Abel, gràcies a Déu. És una metàfora quan el pare Carlos parla de «matar». Però és més freqüent que sorprenent que entre germans es desenvolupin relacions tòxiques, situacions més o menys subtils d’abús de poder, despotismes d’intensitat variable, i tot connectat al vincle més atàvic, que no sempre es decanta, en l’últim instant, per l’amor; i que tot sovint vol sang. Negar-ho és voler negar la història de la Humanitat. Ens coneixem, els germans. Mentre el teu germà visqui hi haurà un testimoni de la teva més fosca versió, del que amb el temps has anat dissimulant però que ell va poder conèixer quan tu encara no tenies consciència social, ni eres un presumit, ni volies enganyar la gent ni tu mateix. Ningú no sabrà pel que has passat però ell sí. El teu germà és el primer i darrer testimoni incòmode de la teva vida.

L’amor dels pares, i again torna a ser absurd negar-ho, no es distribueix mai igual ni tan sols d’una manera equilibrada o compensada. El meu sogre -que és una persona admirable, i un geni en la seva disciplina artística, la dermofarmàcia i la perfumeria- sempre em diu que ell, als seus fills, els estima exactament igual, però no cal que ningú m’expliqui la passió que sent per la seva filla, i fins i tot per la filla de la seva filla. No crec que ho faci volent, ni que en sigui exactament conscient, però les fibres són les que són. I afecten com afecten, esclar. Si la meva dona ha pogut créixer tan segura d’ella mateixa és fonamentalment per la incondicionalitat i preponderància d’aquest amor. Si el seu germà és més insegur, i més inflexible, és pel mateix però a l’inrevés. El seu germà que en aquests articles és conegut com el Tiet Joan. Tiet Joan. Noi. No sempre es mata però hi ha sempre recompte de cadàvers al final de la jornada.

Pel que fa a mi, i a la meva germana, que també es diu Maria, venim de tantes guerres directes o transferides, de tanta violència, de tanta crueltat innecessària i buida, que si a alguna conclusió compartida hem pogut arribar des de fa temps és que ja no paga la pena l’esforç de negar el conflicte ni la mala llet que l’acompanya. Els dos tibem massa la corda i arriba un moment que ens sap greu i intentem afluixar, però no s’acaben mai de netejar les ferides, i venim d’un món familiar tan trencat, tan desolat i tan cínic que el vincle no només no serveix per calmar sinó que la major part de les vegades és la causa de l’incendi provocat.

Els germans matem i els germans ens maten. Jo vaig voler expressament que la meva filla no tingués un germà. Em va costar una discussió severíssima amb la meva dona i un retret que encara no s’ha acabat ni crec que s’acabi mai. La meva dona s’estima tant la seva família que pot fer-se encara una idea més falaguera i endolcida del que per a ella ha estat tenir un germà, però jo que estic més inevitablement obligat a la realitat, crec que vaig prendre una bona decisió per a la meva filla: podia haver-li anat molt bé, tenir un germanet, però no hi perdrà res no tenint-lo, sobretot havent-li tocat un pare com jo i vivint en un món hiperconnectat en què les solituds que abans podien patir els fills únics són avui impensables.

En canvi, si li hagués anat malament, el conflicte l’hauria tingut per sempre, i hauria estat un conflicte que no només no hauria pogut evitar sinó que li hauria condicionat ben fondament la personalitat. N’he parlat molt amb la meva filla, de tenir o haver tingut un germà, i està totalment d’acord amb les meves explicacions, especialment quan sense cap ànim de condicionar-la li dic que els regals i el meu amor l’hauríem hagut de dividir per dos. També en aquest cas el pare Carlos té raó: no voler tenir un germà és una forma de matar-lo.