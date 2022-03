Entremig de l’allau de contradiccions de la gestió de la pandèmia, la nostra família ha viscut una de les pitjors conseqüències.

La nostra mare, àvia... va entrar a l’hospital per una infecció d’orina, però a la planta on la van ingressar hi havia un brot de covid i no la podíem visitar.

Poseu-vos en la seva pell: estic desorientada, cega, sorda, sense cap referent familiar i quan em poso agressiva perquè no paren de punxar-me i fer-me test antígens, em seden...

Quan em fan una videotrucada sento una veu familiar que em demana que mengi, però no en tinc ganes perquè no entenc que faig aquí... I si m’han abandonat? Passen els dies i no soc a casa, no vull viure més així.

Aquesta dona de qui us parlo, a la pell de la que us he demanat posar, és Angelita Sancho Llorente. Va entrar el dia 15 de gener a l’Hospital de l’Esperança i l’1 de febrer, quan portava més de 15 dies sense menjar, amb sèrum perquè no la podien sondar, va morir. Unes hores abans que li administressin morfina ens vam poder acomiadar d’ella, veient com de consumida que s’havia quedat.

No va agafar la covid, no... Va morir sola dins la seva bombolla, de pena.

No volem que cap família més passi pel dolor, la ràbia i la impotència que estem vivint.