Si afirmes la mateixa mentida un altre cop i un altre, durant molt de temps, al final esdevé una veritat. Aquesta sentència lapidària, pensada i escrita per primer cop pel genial Oscar Wilde (The remarkable Rocket, pàg. 60, any 1885), ha estat utilitzada –sense excepció– pels poderosos al llarg de la història passada, recent i actual, per tal d’atènyer una coartada que els justifiqui la utilització de la força amb l’objectiu de reprimir les minories i/o ocupar els països veïns. L’expansionisme naixent dels Estats Units utilitzà els immigrants nord-americans per envair Mèxic; la coartada de Hitler foren els alemanys dels Sudets, Schlewig-Holstein i Gdansk; els japonesos de Manxúria, la del Japó per ocupar militarment la Xina; la de Putin, els russos del Donbass per envair Ucraïna; la dels «A por ellos», un cúmul de mentides i infàmies sobre la pretesa discriminació i maltracta dels nens i adults castellanoparlants a Catalunya.