La gent no se n’adona de la gravetat de la situació de guerra en la que estem, que no afecta només a Ucraïna però que transcendeix a tot el món. Tota la humanitat hauria d’estar preocupada però no fem més que girar la cara fins que la guerra toqui a la nostra porta. El fet que encara hi hagi guerres en ple segle XXI demostra que en les persones existeix una rancúnia i un egoisme molt difícilment erradicables. Els ucraïnesos són persones com nosaltres, amb família, amics, feina, passions i somnis que estan sent destrossats.

Les conseqüències d’aquesta guerra seran brutals, tant per a Ucraïna com per a Rússia, tant humanitàries, com socials, com econòmiques. I les repercussions es perllongaran molt més del que ens pensem. Nosaltres no vivim en constant por i terror per la nostra vida, pels que estimem o per la nostra pàtria. No vull que això sigui el que els ucraïnesos sentin fins a la fi de la seves vides.