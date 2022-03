Vivim dies estranys on el cor se’ns encongeix. Eric H. Hobsbawm deia sobre la guerra d’Espanya que va ser «la única causa política que, incluso retrospectivamente, nos parece tan pura y convincente como en 1936». Tot el demés ens sembla complex, molt complex.

Veiem que hi ha sofisticadíssimes màquines de guerra, és a dir, màquines de matar persones i nens, en mans de sonats. Eric Hobsbawm escrivia que «es una paradoja de nuestro tiempo que la irracionalidad política e ideológica no halle dificultades para coexistir con la tecnología más avanzada; en realidad, usan este recurso». A més la guerra també és una guerra d’informació, on al discrepant no se’l tracta de contradictor argumental sinó d’enemic. Segurament hi ha un substrat que fa possible tant dolor i és la «cultura» de Gran Hermano a l’engròs i per tot arreu. Eric Hobsbawm deia que es devia a «la despolitización de los ciudadanos occidentales en un período de crecimiento económico y triunfo de la sociedad de consumo. El trayecto entre el ideal democrático del ágora ateniense y las irresistibles tentaciones del centro comercial ha reducido el espacio disponible para la gran fuerza demoníaca de los siglos XIX y XX: a saber, la fe en que la acción política era la forma idónea de mejorar el mundo». A més la postmodernitat ha fet molt de mal, Hobsbawm en referència a la nova història de les mentalitats i de l’antropologia convertida en política avisava: «La nueva historia de hombres y mentalidades, ideas y acontecimientos cabe verla como algo que complementa –en vez de suplantar– el análisis de estructuras y tendencias socioeconòmicas». Xavi Domènech remata: «Las corrientes postmodernas han disuelto estas herramientas en el campo del análisis social». I així ens va.

Aquests dies primer sucumbeix la informació veraç que ara es fonamenta en la memòria de peix. Qualsevol que recordi coses de fa més de dos dies és acusat d’enemic del món occidental. I la sotsobra augmenta quan a més en aquesta, com a quasi totes les guerres, no són tan senzilles d’analitzar com la guerra d’Espanya com ens deia Hobsbawm. Ara tot és més complicat i en realitat quasi tots els actors importants són dolents, començant per Putin, Biden, Von der Leyen, etc. Només hi ha la bona gent ucraïnesa que pateix una gran salvatjada i que té tot el dret a defensar-se, mentre el món occidental mira impertèrrit sense fer res. A banda de considerar Putin el màxim culpable de l’atrocitat que vivim, només tinc dubtes. És necessari trencar els febles equilibris dels acords de Ialta? Allí, el dia 4 de febrer de 1945, es van reunir Stalin, Churchill i Roosevelt i van acordar un dèbil equilibri trencat ara per occident. Què guanyen els ucraïnesos trencant-lo? No res. Quant dolor, quanta mort, quant sofriment! Quina impotència més gran!