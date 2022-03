La polèmica de les dues masies, Can Bellsolà i Can Sureda, afectades per la construcció del nou Trueta ha servit per tornar a recordar que l’Ajuntament de Girona no volia que el nou hospital es fes al costat del Santa Caterina. La seva opció era Domeny. Simplement, perquè Domeny és Girona i, tot i els terrenys de les masies, el futur Campus Biomèdic de Girona acabarà concentrant hospitals, centres de recerca i la facultat de medicina al terme municipal de Salt. I això és el que no podia ser. Que un hospital de Girona «marxi» fora de la capital.

L’àrea urbana de Girona és una de les grans mentides amb què polítics gironins, de diferents partits i tant de la capital com dels pobles que l’envolten, amaneixen discursos i articles. Ningú, o gairebé ningú, hi creu. Diguin el que diguin els límits municipals i els respectius padrons, a la vora de 200.000 persones viuen entre Girona, Salt, Sarrià de Ter, Vilablareix, Quart, Sant Gregori o Fornells. Viuen en un terme municipal i treballen, estudien o consumeixen en l’altre. En molts casos, la separació entre les diferents trames urbanes és gairebé inexistent. Però, políticament, els respectius ajuntaments no només viuen d’esquena sinó que, en projectes com el del nou Trueta, competeixen entre ells.

«És com l’ou i la gallina, mai sabrà si va primer la supèrbia de la ciutat que pensa que no necessita res dels pobles o els recels dels pobles petits que creuen que col·laborant amb la ciutat sempre hi sortiran perdent», m’explicava fa poc una política amb molts anys d’experiència a la política municipal. Però, si realment, des d’una banda i l’altra, es cregués amb sinceritat en el concepte d’àrea urbana hi ha un enorme camp per córrer en la planificació del transport públic, en la mobilitat, en la gestió de residus, en les polítiques d’habitatges...

Un exemple? Abans de final d’any, Girona haurà de tenir en funcionament una Zona de Baixes Emissions que restringirà la circulació de vehicles per determinats carrers de la ciutat. Es debatran els detalls de la seva posada en marxa amb els pobles de l’àrea urbana? Aposto que no. I crec que no m’equivocaré. Que cada dia, des d’aquests pobles, molta gent entri amb cotxe no és tan important com mantenir l’autonomia de decisions de cada ajuntament. Cadascú cuidant-se del seu hortet.