Una vegada més, contemplem en directe el drama d’una guerra, d’un altre gran fracàs col·lectiu a tots els nivells. Assistim, atònits, a les llargues corrues de persones que fugen de la seva ciutat, que deixen la seva casa –o el que queda d’ella– i, carregades amb quatre coses, van cap a la frontera més propera per trobar refugi en un altre país. Incrèduls, mirem com les famílies s’acomiaden (les dones, la mainada i les persones grans fugen: els homes s’han de quedar per lluitar). Veiem, corglaçats, els morts estesos als marges de les carreteres, els tancs que ava’ncen, l’odi que emergeix, els adults que ploren, les bombes que cauen, les ciutats que s’ensorren. Contemplem com els nens i les nenes aprenen a odiar mentre ploren.

Aquests dies hem vist persones suplicant que les deixin viure en pau («ens és igual qui mani, ens és igual ser d’aquí, d’allà o de més enllà: només volem viure tranquils, que els nostres fills puguin jugar al carrer sense por»), àvies desconcertades perquè no entenen per què han de deixar la casa on han viscut tota la vida, gent perduda que no sap on ha d’anar, persones espantades, amb la mirada buida, tan esgotades que ni tan sols han pogut processar què està passant. Gent normal, com tu, com jo, que una vegada més s’ha vist immersa en una guerra creada en despatxos, inventada per polítics als que no importa gens ni mica tot el dolor que generen.

I entremig d’aquesta por, d’aquest desconcert, d’aquesta pena, em descol·loca un noi que veig en un informatiu a la tele, un noi que viu aquí, a Catalunya, i que diu que se’n va cap allà –a Ucraïna–, que està impacient per agafar una arma i defensar la seva pàtria. Ho diu quasi content, com si aquest hagués estat sempre l’objectiu de la seva vida: lluitar per la seva pàtria.

La pàtria. Em sembla que pocs conceptes han fet tant de mal a la humanitat com aquest. Cada vegada que sento que algú s’omple la boca amb aquesta paraula, ja tremolo. Cada cop que alguna persona en descriu una altra com «un patriota», me’n malfio (tant del que és descrit com del que el descriu). Un patriota farà sempre les fronteres més grans i, si pot, les convertirà en murs, o en trinxeres, o en fosses. Sense patriotes, als que es dediquen a crear guerres des dels despatxos els seria molt més difícil orquestrar-les. Un patriota deixarà enrere família i amics sense pensar-s’ho gens, i anirà a la guerra pel seu país, i hi anirà content. Si mata, serà un heroi. I si mor, la resta de patriotes el convertiran en un màrtir, i rere seu sortiran quinze, cent, mil patriotes més que aniran a substituir-lo.

Molt em temo que no acabarem amb les guerres fins que no acabem amb qualsevol mena de patriotisme. Perquè els patriotes són els pares de les xenofòbies i els racismes, i aquesta endogàmia acaba creant monstres encara molt més grans.