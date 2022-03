El poder sempre ha estat un problema. A més poder, menys seny. Això sí, mostren els seus suposats atributs… un cotxe gran, una casa… una part interior… Al final el poder es mostra amb el volum.

Si parlem del context actual, el tema «guerra» passa igual.

Un senyor, ha decidit mostrar el seu volum, el seu poder davant els altres. Com que la societat, en gran majoria, pensa que el poder és important, decideix que vol més per aconseguir un no se què. Encara no l’entenc.

El que sí entenc és que hi ha milions de persones en estat de «guerra». Guerres familiars, guerres de tenir més, guerres de fronteres… i sempre els que menys tenen culpa l’han d’aguantar o fins i tot deixar la seva pròpia vida.

El meu pensament és que la humanitat ha perdut el sentit. Ha perdut l’amor entre persones, el respecte i la tolerància.

Al final, tots tindrem el moment de morir i no cal ser un dèspota per sortir en els llibres d’història. En Mr. Putin, ara que s’aproxima la desició final de la seva vida, vol fer la rematada perquè els llibres parlin d’ell. Ego, psicopatia, poder… Faig una crida: A veure si algú li fa un llibre súper important d’ell i així el fa callar i deixi viure en pau a tothom.

Feliç vida a tots.