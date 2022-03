El 1939 un periodista gironí va ser afusellat per a publicar en un diari de la ciutat un article amb el mateix títol que el que us he escrit aquesta setmana. Carles Rahola va glosar en aquell escrit una obra de joventut de l’escultor Miquel Blay que representa un jove ardit que, amb una garrot a la mà, fa front a un exercit ben armat i organitzat. Una escultura per la que, per cert, vam haver de lluitar molt perquè es fongués en bronze i que ara embelleix un indret de la ciutat on juga la mainada.

Aquests dies, veient com a l’altra costat d’Europa es repeteix la imatge d’un poderós exèrcit ocupant un país veí, un no pot deixar de pensar en aquells que corren a allistar-se per a agafar una arma i defensar la seva nació dels invasors. Segur que és un gest noble, valent i heroic que mereix la meva admiració. Però em miro al mirall i me n’adono que soc covard i poruc i em sento més identificat amb allò que Woody Allen diu en una pel·lícula: en cas de guerra, jo només serviria per a presoner. No em veuria en cor d’agafar una arma per a res més que fer punteria a una llauna.

Encara que, i val més no trobar-s’hi, es diu que els més covards alguns cops són capaços de grans heroïcitats. Com aquell mestre interpretat per un incommensurable Charles Laugthon al film Aquesta terra és meva de Jean Renoir, que llegeix als nens de l’escola, com a lliçó de comiat, la Declaració Universal dels Drets de l’Home mentre espera que el vinguin a buscar els nazis, per a aplicar-li el mateix tracte que va rebre el gironí senyor Rahola.

I veiem horroritzats com l’exèrcit de Putin es fa amb Ucraïna, mentre aquí analistes i tertulians naveguen per omplir hores de ràdio i televisió sense saber molt be què dir i alguns no saben fer res més que penjar a les xarxes socials mems de ‟no a la guerra o manifestar-se amb pancartes bonistes que són el reflex de la nostra impotència.

I, com va escriure fa cinc-cents anys William Shakespeare, mentrestant la sang i la destrucció seran actes tant comuns i hi haurà tantes escenes de mort que les mares s’hauran de conformar amb un trist somriure a la vista dels seus fills esquarterats, les accions bàrbares de tota mena sufocaran tota pietat, s’alliberaran els gossos de la guerra i s’estendran els laments de cossos moribunds suplicant sepultura. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.