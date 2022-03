L’esquerra casposa barcelonina es va manifestar dimecres passat sota el lema «No a la guerra». La seva militància històrica en el comunisme soviètic, explosionat en mil formats que encara beuen de les mateixes fons doctrinals i que mai no han condemnat aquell règim dictatorial i criminal, els fa esclaus del mateix malgrat que el teatre s’hagi modernitzat. La manca d’escriptors liberals, com ara en Valentí Puig o en Miquel Porta Perales, és a dir, defensors de la llibertat en el seu atribut de base per a la democràcia, ha fet que els mitjans de comunicació amb seu a Barcelona estiguin dominats per les idees d’igualtat i de solidaritat en comptes d’enaltir la democràcia sorgida de les revolucions nord-americana, francesa i tantes d’altres sota l’ideal de la llibertat individual. Els drets humans, ampliats en el decurs dels temps, no són altre cosa que l’expressió última d’aquells moviments intel·lectuals que donarem peu al naixement de l’estat modern.

Aquest fet, l’absència generalitzada d’escriptors de matriu liberal –em sembla que el darrer serà el meu amic Antonio Garrigues Walker– que no neguen, ans el contrari, la necessitat d’afegir l’adjectiu «social» al liberalisme com defensava el també bon amic Ramon Trias Fargas, facilita la confusió i amb ella que el «no a la guerra» serveixi per aixoplugar falsament una certa condemna a la invasió de Ucraïna per part de l’exèrcit rus sota el comandament d’un Putin cada vegada més tsar que no pas governant respectuós amb el seu propi poble. En aquesta trampa, la del «no a la guerra», impulsada i imposada per la plataforma Aturem la guerra, com ho prova que la comunitat ucraïnesa de Barcelona no s’adherís a la concentració i menys a la proclama feta, hi han caigut des d’ucraïnesos pensant que ho era en contra de la Rússia de Putin a gent de bona fe que volia abraçar al poble ucraïnès amb la seva presència.

Sort n’hi hagué de pancartes que, sabent-ho o no, es distanciaven del manifest llegit per l’extremista kruschevista David Fernández, antic diputat de la CUP, amb lemes com ara «Criminal de Guerra», «Putin=Hitler», «Putin go home» o «De Trump a Putin, perill nuclear». Sàviament, tant el PSC com el PP i Vox es negarem a signar l’esmentat manifest. La seva distància ideològica no va ser obstacle per discrepar obertament de la comunistoide plataforma i dels seus periòdics orgasmes favorables a les d’en Maduro, Ortega i el ja citat Putin, les quals mai no han condemnat. Significativa fou la seva sorollosa absència de la marxa haguda el dia 26 de febrer per les Rambles de Barcelona, organitzada pels ucraïnesos fent una crida a la solidaritat internacional, especialment l’europea i l’atlàntica.

Les guerres no s’aturen alçant la veu a favor de la pau o en contra del conflicte militaritzat. Això constitueix una mostra de discapacitat intel·lectual dels que ho fan així, com un vulgar vernissatge dels què es troben ideològicament a l’altre banda –l’opressora– però que viuen com rics subvencionats en territori massivament contrari. Subvencionats pel govern de Catalunya i/o directament per les dictadures. Les catilinàries del tan Fernández agraden als seus, una minoria minoritària integrada per imbècils sense remei i per bona gent sense formació que s’ho empassa tot. Tanmateix, no parlen mai de la llibertat. La confrontació militar oberta pel criminal de Putin contra Ucraïna va de llibertat. De llibertat individual i de llibertat col·lectiva. Va de democràcia. Va de drets humans. I, com digué la presidenta Von der Leyen, «la llibertat té un preu». La qüestió és si estem decidits a pagar aquest preu per defensar la llibertat. Pels envaïts, el preu és la mort. No ho oblidem. Com tampoc que el nostre preu, serà molt petit respecte d’ells.

No parlo de la llibertat en abstracte, sinó de la llibertat que ens reconeix com a ciutadans d’Europa, d’Espanya i de Catalunya, i que es tradueix en tot un seguit de drets com a ara a revelar el nostre pensament o a preservar la nostra identitat com a persona, a disposar d’un pluralisme informatiu, a tenir al nostre abast serveis educatius, sanitaris i de tot tipus, a la igualtat d’oportunitats, a no ser privats de la nostra llibertat d’expressió, d’opinió o de moviment, a l’honor, a disposar d’un domicili inviolable, i un llarg etcètera que a la fi és el que volen els ucraïnesos quan defensen la seva pàtria i la democràcia que han construït en front de l’invasor-dictador, que tant de bo es converteix en un gos errant. D’això no en va parlar el Fernàndez de les botes damunt la taula presidencial d’una comissió del Parlament imitant al seu ídol Kruschev en determinada assemblea de l’ONU –també en això són uns vulgars imitadors– malgrat que TV3 els convidi (i els pagui) per dir ximpleries.

I per això la majoria organitzada dels ucraïnesos que viuen i treballen a Catalunya, i que a més parlen el català, no pas com els sapastres dels new-burguesos de Barcelona, que ho fan en castellà a la intimitat, com ho feren els seus pares, els seus avis... i tots els seus avantpassats, es varen negar a secundar el pro-dictatorial manifest d’«Aturem la guerra», un col·lectiu que s’exaltà quan els conflictes bèl·lics d’Iraq, Afganistan o Síria, però que callaren quan els de Sàhara, Kurdistan, Congo i Darfur. Les coses pel seu nom i aquells que van de carnavalada en carnavalada amb les despeses pagades, desemmascarats siguin en nom de la llibertat, l’ànima de tota democràcia i enemic de tota dictadura.