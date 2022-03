Aquests dies solament es parla de l’invasió russa a Ucraïna i ha servit de cortina de fum per distreure’ns del que ha passat a Catalunya i Espanya aquestes darreres setmanes.

Si el diputat del PP que va prémer el botó equivocat, hagués premut el bo, avui no tindríem President Sánchez amb els seus discursos utòpics sense base ni projecte polític, si bé el que podria haver pujat Casado, ha demostrat un cop més la falta de preparació i talla política davant l’espectacle esperpèntic de Madrid.

A Catalunya, taules de diàleg perquè ens donin «el Turó de l’Ho­me», i seguint raspallant a Madrid per engrunes, eh Rufian?

La majoria de polítics d’aquest país, són gent de la docència, de filosofia i de dret, no tinc res en contra, però i de gestió? Aquí fallen, no tenen experiència ni preparació de gestió. Al principi del projecte d’en Jordi Pujol, va anar a buscar empresaris, homes de vàlua personal i professional per tirar endavant el projecte , van arrencar bé però mica en mica varen anar arribant aquests marrecs, que 20 anys enrere només enganxaven cartells i ara demanen càrrecs i protagonisme, resultat de la ruïna total i no reconeguda del país per l’ineptitud i falta de qualitat política.

Els que pentinem cabells blancs, us sona Pla d’estabilització Nacional?, i els del Gual Villalbí, López Rodó i Ullastres, això és el que ens falta avui, amb una inflació del 7’4% amb l’alça dels carburants, electricitat i l’agonia de l’agricultura. Marxeu, sí marxeu, ni són vàlids ni estan preparats, necessitem dones i homes de gestió que netegin l’administració de gent de partit i de càrrecs de confiança, foteu-los fora.

Ah! i el sopar del Mobile de Barcelona una vergonya, el Rei Felip, el President Sánchez, el President Aragonès i l’Alcaldessa Colau, ben entaulats quan fa quatre dies que a Ucraïna hi ha morts i es passa gana.

Si us plau, marxeu, no sou dignes del càrrec per servir la gent del carrer.