Si algun polític treu de polleguera a l’independentisme català, aquest és Josep Borrell. No estan acostumats a tractar amb persones intel·ligents. Dimarts passat, mentre Borrell, un català de soca-rel, nascut i criat al municipi lleidatà de la Pobla de Segur, protagonitzava una de les intervencions més importants realitzades mai per un responsable de la política exterior de la Unió Europea, aquí, a Catalunya, un nombrós grup d’ignorants i fanàtics demanava la seva dimissió. No van faltar els insults de rigor a les xarxes socials. «Mentider, manipulador, mala persona, cretí», són algunes de les floretes que li va dedicar la fanàtica portaveu puigdemontista, Pilar Rahola. Són els de la revolució dels somriures, els mateixos que buscaven el suport del dictador Putin per imposar un règim autoritari a Catalunya.

Sí, mentre l’Europa democràtica, amb el català Josep Borrell al capdavant, consensuava en el Parlament Europeu una posició conjunta abans de l’assemblea general de l’ONU que condemnaria, amb una majoria aclaparadora, la invasió de Rússia a Ucraïna, la portaveu del Govern català, Patrícia Plaja, deia, en una roda de premsa oficial, que «Borrell demostra una vegada més que no dona la talla com a representant de la Unió Europea en moments de màxima dificultat. Les seves paraules el desqualifiquen i fan avergonyir». A qualsevol país europeu, Patrícia Plaja ja faria cua a l’atur, però a Catalunya té el suport del Govern. El mateix conseller d’Economia, Jaume Giró, demanava la dimissió de Borrell. Giró ha de fer mèrits. És la fe del convers. Després d’enriquir-se durant anys a la Caixa i de tenir a la Infanta Cristina de Borbó sota les seves ordres, ara ha de demostrar que és més independentista que ningú.

Només el mateix Josep Borrell sap si la referència a la fugida de l’expresident pro-rus d’Ucraïna, Víktor Yanukóvic («Gràcies a Déu, Zelenski no és el tipus de líder que fuig amagat en un cotxe. Ell es quedarà allà –a Ucraïna– resistint»), amagava un doble sentit. És probable que no. Prous maldecaps i preocupacions té el polític català amb la invasió de Rússia com per haver de pensar amb el narcisista Carles Puigdemont i tot el seu endogàmic entorn. No, el món no mira la Catalunya nacionalista. El món té altres maldecaps. Ara bé, com diuen els italians, «se non è vero, è ben trovato».

El que sí que ha provocat Josep Borrell, voluntàriament o no, és un nou ridícul de l’independentisme català més fanàtic i més submís. Això sí, sense cap mena de vergonya. Encara és hora que el Govern català, la locutora de Catalunya Ràdio, Laura Rosel, La Vanguardia (el Compte de Godó fa anys que viu de les subvencions de la Generalitat), Pilar Rahola, el no menys fanàtic Antoni Bassas o el saltimbanqui de Francesc Marc Alvaro, entre molts altres, hagin rectificat o demanat perdó per haver cregut que Borrell parlava de Puigdemont, que, per molt que ho vulgui dissimular, certament va fugir amagat en un cotxe l’històric dia que el Girona FC va guanyar al Reial Madrid a Montilivi.

Aquesta fanàtica reacció d’un sector de l’independentisme català, sobretot el més proper a Puigdemont, a les paraules de Josep Borrell, m’ha fet recordar el que va escriure el filòsof català Josep Ferrater i Mora fa dècades: «El català, o si es vol alguns catalans, han exaltat tan extremosament la seva peculiar manera d’ésser, que el reconeixement de la mateixa realitat s’ha transformat ben aviat en el menyspreu per la realitat aliena». Ferrater i Mora, que fou criat a Amer i, com Puigdemont, va estudiar al Col·legi del Collell, també va deixar escrit, en referència a alguns catalans, que «el superb escampa el seu verí i ho contamina tot amb el seu alè». Jo els recomanaria una mica de til·la.