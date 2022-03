L’exposició «Jean Marie del Moral. Live vest under your seat» es pot visitar ara al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Gràcies al testimoni de les fotografies exposades, hi podem veure, entre d’altres, retrats i tallers d’artistes catalans com Miquel Barceló, Joan Miró, Apel·les Fenosa o Antoni Clavé.

A més a més, apropar-se a aquest museu palau permet de tornar a veure-hi la col·lecció de fotografies que ara ha estat reordenada tenint en compte les relacions que es poden produir entre les mateixes fotografies, en un diàleg o interpel.lació ja siguin d’un mateix autor o de diversos.