Amb més de 36.000 gironins apuntats a les Oficines de Treball buscant feina, resulta paradoxal que moltes empreses tinguin problemes per a contractar als treballadors que necessiten. La demanda insatisfeta s’estén per sectors molt diversos i afecta professions amb requeriments de formació molt variats. Aquesta situació indica que institucions, empreses i, en definitiva, en el conjunt de la societat estem fent alguna cosa malament. És urgent buscar solucions que haurien de basar-se en una estreta cooperació entre l’administració i el sector privat. Caldria començar per informar, especialment als joves, de quines sortides professionals ofereixen oportunitats de trobar amb facilitat una feina. Però fan falta també programes de formació molt flexibles i vinculats a les necessitats reals del sector privat, en els quals han d’implicar-se les empreses, sense oblidar els necessaris incentius per a atreure personal a tasques que en aquest moment poden semblar poc valorades. Aquesta setmana s’ha reunit per primera vegada la Taula d’impuls de la formació professional a Girona amb participació d’administració, patronal i sindicats. És un primer pas. Però més enllà de la diagnosi i la definició d’objectius, és important que d’aquesta taula en surtin projectes concrets.