Vivim en l’època de la immediatesa. Què no podríem aconseguir en un interval de temps relativament curt? Dins la racionalitat de la pregunta, clar.

Últimament m’estic trobant que empreses no vinculades, gens ni mica, amb la medicina, ofereixen serveis de telemedicina les 24 hores. També podem trobar dispositius tipus pulsioxímetres en venta en gasolineres. I jo em pregunto si és que estem incloent la medicina dins d’aquesta immediatesa.

La pràctica mèdica inclou una anamnesi detallada, una exploració física, proves complementàries si s’escau i un judici clínic que no sempre arriba al diagnòstic final. Més important que escoltar és saber escoltar al pacient, tenir una visió holística ja que no sempre els pacients s’expressen com voldríem. I més important encara és saber pensar, organitzant totes les dades recollides.

Em temo que, per molta pressa que tingui la societat avui i que els resultats es necessitin per ahir, la medicina no es pot adaptar a la immediatesa actual de les nostres necessitats. En un món materialista, consumista i impacient la medicina no pot prescindir de la seva millor eina: el temps. Com deia Ovidi, «tempus edax rerum» (el temps ho devora tot).