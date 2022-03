Apunts de la guerra- És cert que Europa es va fent a batzegades com va afirmar Jean Monnet, un dels pares fundadors de la unitat política europea després de la segona guerra mundial. Amb la invasió d’Ucraïna ha emergit una Europa amb una sola veu en diplomàcia i seguretat que no existia només fa un mes. Europa es va unir més amb la pandèmia del coronavirus quan es va mutualitzar el deute i es van garantir vacunes en igualtat de condicions per tots els europeus. Si no s’hagués aconseguit aquesta fita i haguéssim vist nivells de compra diferents de vacunes segons el poder adquisitiu dels Estat, en aquell moment crític el projecte europeu hauria pogut entrar en crisis.

Avui, davant el drama de la invasió i la guerra, Europa per fi ha entès que ha de tenir veu i política autònoma de la dels Estats Units perquè aquesta és una brutal agressió que es viu en sol europeu. I perquè aquesta política autònoma uneix Europa i també li fa tenir matisos diferents respecte a un president dels Estats Units, Joe Biden, que va arribar al Senat dels Estats Units el 1973 i que té una visió de les relacions internacionals bàsicament amb els esquemes de la Guerra Freda. La qual cosa és un error d’apreciació perquè la nova polarització es pot produir, però de manera diferent, entre Occident i la Xina.

No es pot fer un pronòstic de com acabarà aquesta invasió però un cop Putin ha rebentat l’ordre mundial, algunes coses canviaran: 1- O una Ucraïna complerta i neutral que sobreviu o una Ucraïna partida amb una part amb llaços amb Rússia i una part candidata a membre de la Unió Europea. 2- L’efecte crida s’ha estès i Moldàvia i Geòrgia han demanat l’ingrés a la Unió Europea. 3- Ja es va perfilant que Rússia quedarà depenent de la Xina.

La guerra i el debat intern- En clau interna de la política espanyola dues consideracions:

1- No confondre Rússia i la seva gent amb Putin. Rússia continua essent una gran nació amb un bagatge cultural que essencialment forma part de la cultura europea. El poble rus algun dia trobarà el seu camí en un regim que hagi superat l’autocràcia actual. El poble rus forma part de la idea d’Europa gran que el general De Gaulle sempre va pensar pel nostre continent. De Gaulle pensava que era més possible tenir relacions amb els eslaus que amb els britànics a qui sempre els hi ha pesat més la seva condició d’anglosaxons. La veritat és que avui tenim la desvinculació dels britànics amb el projecte europeu –quan un no hi és no hi és a tots els efectes i es nota en el dia a dia– però tampoc hem sabut en el passat establir una relació entre l’Europa occidental i Rússia. Avui, amb la guerra sagnant a primera línia, és un anhel que queda lluny però que no s’ha d’abandonar de cara al futur. Potser en el curt termini podem tornar a tenir un nou teló d’acer entre una Ucraïna dividida. No són poques les veus que pensen –entre elles la diplomàcia israeliana– que la solució hauria estat un estatus de país neutral per Ucraïna. Però quan la guerra es desferma, s’ha de buscar la pau i prendre partit. Allò que hauria pogut ésser i no va ésser, per més endavant. Però mostreu simpatia pels russos aclaparats que us pugueu trobar en el vostre entorn i que discrepen del Govern rus i que viuen amb angoixa els moments actuals.

2 - I tots aquells que diuen que no s’ha d’ajudar militarment al govern d’Ucraïna han de recordar que aquesta és l’actitud que van mantenir França i el Regne Unit durant la Guerra Civil i que va condemnar al fracàs de la República espanyola i el triomf del cop d’Estat. La pau a vegades és armada.

Una recomanable obra de teatre- Al Teatre de l’Abadia de Madrid es representa l’obra Anatomia d’un instant basada en el llibre d’homònim títol de Javier Cercas. L’obra s’endinsa en un aspecte sobresortint com és el paper d’Adolfo Suárez en la seva condició d’heroi de la retirada un cop ha perdut la confiança dels que el van encimbellar. Lògicament també toca de manera trepidant i molt gràfica les dues trames del cop d’estat fallit del 23-F de fa 41 anys. El director i coautor de la peça, Àlex Rigola, ho defineix així: «L’instant en què Adolfo Suárez va estar assegut la tarda del 23 de febrer de 1981, mentre les bales dels colpistes brunzien al seu voltant a l’hemicicle del Congrés de els Diputats i tots els altres parlamentaris –tots menys el general Gutiérrez Mellado i Santiago Carrillo– buscaven refugi sota els seus escons. És la crònica d’aquest gest, la crònica d’un cop d’estat i la crònica d’uns anys decisius en el naixement de la democràcia a Espanya».

Un elenc d’actors catalans actuant a Madrid: Pep Cruz, Eudald Font, Miranda Gras i Roser Vilajosana. I de cop i volta, el final es dispara amb Rigoberta Bandini i la seva encantadora, balladora i enganxosa Too many drugs.

Moments grans i moments petits- Anava jo caminant feliç per l’encantador barri de Chamberí remugant els grans moments de l’obra i entrant i sortint a Too many drugs a la meva ment. Pensava també que aquesta obra –crítica amb la Monarquia i elogiosa del que molt de bo va tenir la Transició– ja va ser representada durant un mes a Barcelona. Però que allà no havia d’entrar al cap de tots els que anomenen la Transició despectivament «règim del 78» i que els queden lluny els matisos d’un procés polític que es va dur a la pràctica amb altura de mires. Aquesta obra és un tast de política en tota la seva complexitat: el jove polític sense ideologia i molta ambició que s’acaba creient el paper del democratitzador no només ungit pel Rei sinó principalment per les urnes, les Corts franquistes que s’autoliquiden amb un somriure hipnotitzat i inconscient, els enemics interns i internacionals que es va llaurant Suárez. Aquella amistat periclitada amb el món àrab i aquell no a l’OTAN que Leopoldo Calvo Sotelo va revertir en mesos. Anava pensant també que el dia següent tenia el meu tren de tornada a Barcelona, on em trobaria una societat que ha lliscat, majoritàriament, cap al maniqueisme de la política «fàcil» i emocional. Una excolumnista i tertuliana fixa –encara– a TV3 em diria llengueruda que practico l’autoodi (tot es resol amb els «enemics del poble»). Infeliçment, la realitat és que ens hem de preguntar com sortirem d’aquest bucle de realitats paral·leles que ens han deixat els anys grisos d’una promesa inconsistent convertida en frustració. Algun dia s’haurà de disseccionar l’anatomia d’aquest altre instant: octubre de 2017 a Catalunya. La ira ha de deixar pas a la creativitat i la política de debò. Per sort, després de Quim Torra i Pla va venir Rigoberta Bandini. I que continuï la llum.