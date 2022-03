Aunes quantes generacions ens va tocar conviure amb allò que es va dir la guerra freda. Era un si però no. Dues potències en aparent igualtat de condicions: els Estats Units i Rússia, cadascuna amb el seu bloc de països aliats al darrere (l’OTAN i els seus aliats, enfront del Pacte de Varsòvia). Sempre amb els míssils i l’armament nuclear apuntant cap al territori de l’altra. Per això era freda. El botó mai es pitjava perquè acabaria amb el món. Curiosament, aquesta situació, excepte en episodis molt concrets, no portava a la tensió màxima sinó precisament al contrari. En realitat conduïa a la distensió per la via de la dissuasió mútua. Era com si en una baralla de carrer dos individus agafant-se de les parts nobles es preguntessin retòricament «no ens farem pas mal eh?».

Ho ha explicat molt bé en alguns dels seus darrers i magnífics articles, publicats a aquest diari pel diplomàtic gironí i bon amic Carles Pérez-Desoy. Esmentava a Robert McNamara secretari de defensa dels Estats Units durant la crisi dels míssils de Cuba de l’octubre de 1962 i que sembla que és el moment en què realment les coses es varen posar pitjor. El polític americà mantenia que l’errada no és acceptable com a hipòtesi quan es tracta d’armament nuclear, però que sempre pot haver-hi un comportament incontrolat o una mena de ximple (s’han conegut cartes del líder soviètic Nikita Jrushchov a Fidel Castro on el culpava d’haver portat el món a prop d’una guerra mundial amb algunes accions que no li foren consultades). Sense anar més lluny dijous a la matinada un obús rus va impactar a les dependències administratives d’una de les centrals nuclears més importants d’Europa a Ucraïna, Zaporíjia. El fantasma de Txernòbil, però a l’engròs.

La guerra freda es va acabar quan, en col·lapsar econòmicament la Unió Soviètica, no va poder continuar la cursa armamentística amb els Estats Units. En aquell moment vàrem respirar tranquils. Unes setmanes després que caigués el Mur de Berlín el novembre de 1994, el fet simbòlic del final d’aquesta, me’n vaig anar a tafanejar una mica a la ciutat alemanya. Conversava amb periodistes espanyols davant del mur (quan n’agafava un trosset em va caure un bon roc al turmell, poca cosa, però dolorosa) els quals esperaven l’arribada de l’excanceller Willy Brandt per una entrevista a TVE. M’explicaven que el líder rus, Gorbatxov, havia decidit aplicar la doctrina que ell mateix va batejar com a «doctrina Sinatra» fent referència a la cançó My Way, a Espanya batejada com A mi manera, és a cada dir que cada país de l’òrbita soviètica (Hongria, Alemanya Oriental, Txecoslovàquia, etc.) resolgués el seu futur a la seva manera. I tant que ho van fer. Campi qui pugui. Ara tots aquests països són a la Unió Europea i a l’OTAN. Ucraïna era al pati de darrere dels russos, un mal lloc.

Quan es van complir els 25 anys de la caiguda del mur de Berlín publicava un article dedicat a Ricardo Ehrman. Era el periodista, corresponsal de l’agència italiana ANSA, que va donar, per intuïció, la primícia mundial del fet que s’aixecaven les restriccions per viatjar entre la Berlín Oriental i la Occidental, fins aquell moment prohibit, centenars de persones havien estat mortes, és a dir assassinades, en intentar creuar el mur. Vaig fer l’article amb tota mena de detalls, pocs dies després de dinar amb ell i altres col·legues a Madrid on vivia, després de jubilar-se com a corresponsal a Madrid de l’agència italiana, amb la seva esposa espanyola, al barri de la Latina, amb una magnífica terrassa plena de flors. Aquesta darrera setmana he sabut de la seva mort.

Ricardo ha mort pràcticament coincidint amb l’horrible invasió d’Ucraïna per part de Rússia. De fet, en aquell dinar es va parlar molt de la decadència russa als anys posteriors. Avui, Rússia, és un país que té un PIB lleugerament superior al d’Espanya, inferior al de Brasil i a qui gairebé doblen França i Gran Bretanya. Això si, ha estat capaç d’agafar-nos a tots desprevinguts amb la seva acció criminal i sense una reacció que l’aturi. També parlàrem dels espies al dinar. Inclòs d’un britànic que vivia a Madrid i que tant Ricardo com jo vàrem conèixer. L’anglès, de petit, amb els seus pares, que també era espia, estiuejava a la Costa Brava i s’hi va passar tota la crisi dels míssils espiant a qui teòricament eren els seus aliats: els americans! Res d’estrany. Des de l’antiga base americana Loran, a l’Estartit, que ara es troba en venda, s’enviaven les coordenades que triangulades amb altres dues bases orientava a les forces americanes.