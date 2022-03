De petit veia pel·lícules bèl·liques amb el meu pare, apassionat per la Segona Guerra. Aleshores sempre hi havia un bàndol bo i un bàndol dolent. Els dolents eren molt dolents i lletjos i els bons, tots ells guapots, herois lliurats a morir per la pàtria en una bruta trinxera.

Gràcies a aquesta diferència un podia col·locar-se amb total facilitat al costat bo, que sempre solia ser el dels americans. La guerra, llavors, allà assegut davant del televisor, semblava una cosa fantàstica. Només calia ser bo per guanyar, per estar del costat dels vencedors. Però això no era la guerra.

Avui dia, després de la invasió de Rússia a Ucraïna, hem de ser realistes i crítics amb una confrontació bèl·lica que ens podria portar a una Tercera Guerra i causar una catàstrofe atòmica. Al meu parer, no ho estem sent, no prou, sinó que ens estem comportant com a criatures de vuit anys davant d’un (suposat) espectacle.

La guerra és vulgar, un fenomen ordinari, no té res de romàntic, ni de fantàstic. Abunda massa en la història per adornar-la només perquè aquesta vegada passa més a prop nostre. La guerra és un malson i no s’acaba quan l’últim tanc es retira. Res d’això. Dura anys a la ment dels qui la pateixen. I malgrat això, que ho sabem, l’escalada bèl·lica sembla no trobar prou esglaons.

Ningú vol ser un tebi Neville Chamberlain, esperar i creuar-se de braços davant d’un potent enemic, sinó seguir els passos de Winston Churchill i parar els peus a Rússia com més aviat millor. Aquesta és la posició d’Europa i dels Estats Units. Qui s’atreveix a criticar-la davant d’un enemic despòtic com Putin?

Per la televisió ens vam embadalir davant la resistència civil ucraïnesa. Emociona, fins i tot a mi, un incrèdul perdut, no ho negaré. Emociona l’heroisme. Habituats a la pau (encara que aquesta caminés durant anys de puntetes), a la nostra comoditat europea, als realitys, a les pel·lícules, no arribem a visualitzar amb precisió l’abisme que separa la nostra concepció d’una guerra de ficció amb una de veritat i a l’escenari catastròfic al que ens porta. Hem de criticar la guerra i recuperar com més aviat millor la memòria històrica.

A diferència de les pel·lícules, a la guerra sempre són els bons i els innocents els primers que perden. Crec que, en no criticar el bel·licisme, del bàndol que sigui, amb raó o sense, no som cap favor. Henry Miller tenia raó quan assegurava que «cada guerra és la destrucció de l’esperit humà».