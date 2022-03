Que et truquin qualsevol dia, a qualsevol hora, per oferir-te millors tarifes telefòniques, caixes de vins i caves, filtres per purificar l’aigua, assegurances o congelats ja forma part de les nostres vides des de fa anys. Només et queda posar-hi paciència i treure-te’ls de sobre tant finament com puguis. Recordo que fa temps es parlava d’una llista que faria el Govern per a tots aquells que no volguessin rebre’n, tampoc sé com va acabar ni si existeix aquesta taula de salvació contra aquestes molestes trucades.

Però una immobiliària d’abast espanyol de la que me n’estalviaré el nom, només per aquesta vegada, va ara encara més enllà. Hem entrat en un terreny d’agressivitat on tot val. Busquen pisos com voltors desesperats, i són capaços de trucar-te per venir a valorar el teu sense que tu els coneguis de res ni hagis demanat res, i en alguns casos, feines han tingut els pobres afectats per frenar-los i no acabar entabanats. Alerta amb les camises blanques i les corbates verdes.

Tothom regala, tothom ofereix «duros a quatre pessetes», tothom es de confiança, fins que no te n’has adonat i t’han pres el número. Quan vulgui qualsevol cosa me l’aniré a comprar o la demanaré. Mentrestant, prou trucades i prou visites no desitjades, siusplau.