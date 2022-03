Em dic Anna Cid i vaig a l’escola de Les Alzines de Girona. M’agradaria comentar la importància i la necessitat que hi ha actualment d’aprendre coses bàsiques que no s’ensenyen a les escoles.

En dir això em refereixo a classes on ensenyin als alumnes a aprendre a estudiar. Penso que, avui en dia, es dona massa per suposat que els nens i nenes ja sabem estudiar, però la veritat és que mai ningú no ens ha ensenyat com fer-ho, aquest podria ser un dels motius principals del fracàs escolar i la desmotivació dels alumnes. Considero que és important no només formar els alumnes com a bons professionals sinó també com a bons estudiants, per aquest motiu escric aquesta carta i d’aquesta manera m’agradaria que més persones valoressin també la meva opinió i els professors s’adonessin de la importància que també hi ha a ensenyar als alumnes a estudiar.