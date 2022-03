Estem dins de la civilització del coneixement i la informació que comporta la digitalització i la robòtica. Ja se sap que quan canvia la infraestructura, tot i tothom va de rebrot. Així ha estat en cada nova civilització, en cada nou pas de progrés. Des del caçador-recolector, a l’agricultura i sobretot a la civilització precedent, l’anomenada «revolució industrial» que ha entronitzat mentalment, l’èxit basat en la intel·ligència i l’aprenantatge.

El «penso, aleshores existeixo» i «sentir no és res més que pensar» de Descartes, han fornit la mentalitat d’una llarga generació que ha primat la raó sobre els sentiments.

Davant situacions conflictives o decisives per a la nostra vida, des del canvi de feina, la compra d’un pis, el casar-se o separar-se, fins i tot tenir un fill, a l’hora de prendre una decisió, ressona en el nostre interior: «Deixat portar per la raó, no per els sentiments».

Raonar, sense sentiments, ens indueix a calcular fredament les conseqüències, al maquiavelisme de justificar qualsevol mitjà per assolir els nostres resultats. Marginant els sentiments, la raó pot arribar a ser molt cruel.

Tanmateix, el psiquiatre Alejandro Rocamora, ens fa veure en un article publicat a la darrera revista digital «Humanizar» que els nous avenços de la física nuclear han trencat el model mecanicista de la composició de la matèria. Ja no podem dir que som la suma de «partícules» independents entre si, sinó que configurem una nova estructura amb estretes connexions de cadascun dels seus elements.

Així l’ésser humà no és igual a la suma de facultats (pensament, voluntat i emoció), sinó que és «quelcom més»: una realitat que s’organitza a partir d’aquests elements, però constitueix una nova estructura: la ment humana d’interrelació constant i dinàmica.

Per aquesta raó, –ens diu el psiquiatre– una lesió en un punt del cervell, pot produir, en cascada, una simptomatologia molt variada: motòrica, del llenguatge , etc.

Així, l’anomenada intel·ligència emocional, és el ciment que fa encaixar totes les peces del gran puzle de la ment humana.

La intel·ligència emocional entesa com la capacitat de les persones per entendre i percebre els sentiments de manera apropiada i precisa per assimilar-los i entendre’ls de manera adequada i per regular i modificar l’estat d’ànim propi i els dels demés.

Podem afirmar, doncs, que els sentiments ben utilitzats no són una trava per a la presa de decisions, ni són un impediment per a la nostra felicitat, sinó que al contrari és la manera més idònia de progressar i créixer.

Un recent estudi de la Universitat de Harvard assenyala que per tenir èxit a la vida és necessari un 85% d’actitud i només un 15% d’habilitat. Això ens indica que no importa tant saber molt com per exemple acumular carreres universitàries, sinó està disposat a col·laborar, preguntar quan no se sap, sacrificar-se per l’altre, ser agradable i estar relaxat, en fi, conrear la intel·ligència emocional.

Així podem concloure que l’emoció i la raó, pensar i sentir, són dues meitats d’un tot. I que el coeficient intel·lectual i emocional, sumen per constituir una ment més creativa, més madura i en definitiva més eficaç per sàvia.

Peter Drucker (1909-2005), l’autor austríac, un dels pensadors principals del nostre temps en el camp de la gestió, davant del canvi més important de la història de la humanitat que representa la civilització del coneixement i la informació, va profetitzar: «Dins d’uns cents d’anys, quan la història d’aquesta època s’escrigui des de una perspectiva distant, és probable que els aconteixements més importants per als historiadors, no siguin la tecnologia, ni Internet, ni el comerç electrònic, sinó un canvi sense precedents en la història de la humanitat. Per primera vegada –literalment– hi ha moltíssimes persones que poden elegir i el seu número creix ràpidament. Per primera vegada, han de gestionar-se a si mateixos».

O sigui que no es tracta de «Penso, aleshores existeixo» com deia en Descartes, sinó del «Penso, sentint, aleshores existeixo», com diu Alejandro Rocamora.