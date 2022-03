Monestir de Montserrat, quarts de vuit del matí. No hi ha silenci, bufadors, segadores, màquines sorolloses de tota mena, molts cops dubtosament necessàries, sobretot de la manera que es fan. Si en un monestir d’una muntanya com Montserrat, amb tot el que significa, no es pot estar en silenci, on es pot?

Porto tota la vida fugint de la contaminació acústica i cada cop és més impossible. Està demostrat que la contaminació acústica perjudica seriosament la salut. Ateneu-vos!