L’Ajuntament vol elaborar un mapa «en clau de gènere» per analitzar quins punts de la ciutat generen més inseguretat a les dones. Però resulta que la inseguretat no és un problema únicament per a les dones, sinó per a tots els ciutadans. Ni cal «dibuixar» tampoc cap mapa per saber quins són els llocs de la ciutat on hi pot haver més risc per a la ciutadania. Només cal preguntar-ho als veïns, a la policia municipal, als Mossos i a la Guàrdia Civil. El que fa falta és tenir més policia, més càmeres, i que la justícia actuï: no és el mateix sostreure una cartera o robar una caixa de fruita que entrar en una botiga o domicili per la força. I això, els jutges ho haurien de tenir en compte, i no ho fan. Els recordo que el culpable de robatori amb «força en les coses» es castiga amb presó d’un a tres anys, segons el Codi Penal. Però aquí, el càstig és sortir per la porta del jutjat al cap de mitja hora.