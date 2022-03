Una guerra no és un videojoc, ni un partit de futbol entre «els nostres» i un contrari. Guerra és l’obús al bloc de pisos o el blindat rus que envesteix un cotxe civil per prepotència. Guerra significa morts, ferits, desplaçats, refugiats, desesperació, destrucció, empobriment, pessimisme, por, demagògia, extremisme, populisme, xenofòbia, nafres psíquiques que no es guareixen, rancúnies que duren generacions, feixistització. S’encomana, incita els governants i els pobles d’altres estats a resoldre els problemes a garrotades, segurs de la victòria. Quan ja és tard, comproven que les guerres tenen molts més perdedors que guanyadors, amb un repartiment desigual: la gent del bàndol vencedor paga una factura molt elevada, però la del bàndol derrotat és molt superior.

La guerra entre Rússia i Ucraïna ja havia causat catorze mil morts abans de l’actual ofensiva. És el càlcul de víctimes pels enfrontaments entre els separatistes del Donbass atiats per Moscou, que hi va enviar soldats sense distintius, i l’exèrcit ucraïnès. Europa sagnava per aquesta ferida però havíem deixat de donar-li importància.

L’exhibició de poder militar de Rússia a Ucraïna és també un reconeixement de les seves limitacions com a potència. Les que ho són de veritat no necessiten tancs i míssils per canviar petits governs desfavorables; en tenen prou amb interferir en la seva política interna mitjançant els diners i l’espionatge. Subornen, financen, sedueixen, intoxiquen, amenacen, inverteixen, compren voluntats per posar al seu costat els alts comandaments militars i les grans fortunes, que a tot arreu es concentren en unes poques famílies d’alta rapacitat i escassa moralitat. Quan els diners no basten per decantar els resultats electorals, es promou (i es paga) una insurrecció militar que assegura una temporada d’amistat i cooperació. Putin no ha estat capaç de tombar els governs prooccidentals de Kíev per mitjans subterranis i ha optat per fer-ho a la manera del segle passat.