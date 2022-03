Em dic Anna Cid i vaig a l’escola de Les Alzines de Girona. M’agradaria comentar la importància i la necessitat que hi ha actualment d’aprendre coses bàsiques que no s’ensenyen a les escoles.

En dir això em refereixo a classes on ensenyin als alumnes a aprendre a estudiar. Penso que, avui en dia, es dona massa per suposat que els nens i nenes ja sabem estudiar, però la veritat és que mai ningú no ens ha ensenyat com fer-ho, aquest podria ser un dels motius principals del fracàs escolar i la desmotivació dels alumnes. Considero que és important no només formar els alumnes com a bons professionals sinó també com a bons estudiants, per aquest motiu escric aquesta carta i d’aquesta manera m’agradaria que més persones valoressin també la meva opinió i els professors s’adonessin de la importància que també hi ha a ensenyar als alumnes a estudiar.

L’Ajuntament vol elaborar un mapa «en clau de gènere» per analitzar quins punts de la ciutat generen més inseguretat a les dones. Però resulta que la inseguretat no és un problema únicament per a les dones, sinó per a tots els ciutadans. Ni cal «dibuixar» tampoc cap mapa per saber quins són els llocs de la ciutat on hi pot haver més risc per a la ciutadania. Només cal preguntar-ho als veïns, a la policia municipal, als Mossos i a la Guàrdia Civil. El que fa falta és tenir més policia, més càmeres, i que la justícia actuï: no és el mateix sostreure una cartera o robar una caixa de fruita que entrar en una botiga o domicili per la força. I això, els jutges ho haurien de tenir en compte, i no ho fan. Els recordo que el culpable de robatori amb «força en les coses» es castiga amb presó d’un a tres anys, segons el Codi Penal. Però aquí, el càstig és sortir per la porta del jutjat al cap de mitja hora.

Amb el títol «Narcís Comadira: Sis dècades de poesia (1966-2022)» vam escoltar la conversa de l’escriptor Esteve Miralles amb Narcís Comadira a l’Escola Municipal d’Humanitats de Girona.

En primer lloc, abans de començar, el poeta Narcís Comadira va reflexionar com era estrany poder estar allà tots reunits al voltant d’un acte cultural, mentre sabíem el que estava passant a Ucraïna.

En segon lloc, l’Esteve Miralles el va convidar a recitar alguns dels seus poemes més significatius tot fent un recorregut per la llarga trajectòria de la seva escriptura poètica.

La poesia de Comadira en la seva veu, marcada pel record de la guerra, encara fa reflexionar més sobre la fragilitat de tota la humanitat.

Monestir de Montserrat, quarts de vuit del matí. No hi ha silenci, bufadors, segadores, màquines sorolloses de tota mena, molts cops dubtosament necessàries, sobretot de la manera que es fan. Si en un monestir d’una muntanya com Montserrat, amb tot el que significa, no es pot estar en silenci, on es pot?

Porto tota la vida fugint de la contaminació acústica i cada cop és més impossible. Està demostrat que la contaminació acústica perjudica seriosament la salut.

Ateneu-vos!