La guerra d’Ucraïna ha creat dues noves formes de diversió, que falta ens fan. Una és agafar un amic i un cotxe i conduir fins allà per a dur de tornada dos refugiats. Quasi no queda poble sense que un parell de mossos hagin sortit en els papers explicant els seus plans d’auxili social. Com que portar un parell de refugiats no soluciona res i a més ja hi ha organitzacions que s’hi dediquen, imagino que el que mou a aquests quarantins solidaris són les ganes de sentir-se estimats, i ja que al seu poble no ho aconsegueixen, potser a l’est d’Europa enredaran algú. Aviat els ucraïnesos sabran que hi ha una invasió pitjor que la russa: la des catalans que juguen a ser ONG. No maten tan t, però són més pesats.

L’altra variant de turisme bèl·lic és la dels que van a Ucraïna a lluitar. No són dos passatemps incompatibles, un pot anar allà, disparar quatre trets -o fer-se una foto al costat d’una paret amb trets, que també val per a fer-se l’heroi- i de retorn portar un parell d’ucraïneses. Vaig escoltar fa poc a un jove que s’estava pensant això d’anar a fer l’indi a Ucraïna, explicava que seria un gran soldat perquè en els videojocs mata molts enemics. Davant tal currículum, el noi deu tenir ofertes de tots els exèrcits de món.

Aquests voluntaris no coneixen més guerra que la del cinema, i creuen que com que són els bons, ningú els matarà i per postres es lligaran la tia bona de l’indret, una infermera igualeta a Angelina Jolie. No és que no hagin viscut una guerra, és que ni han fet la mili, que encara que no hi té res a veure, almenys et dóna una idea que la milícia va de debò.

Als nostres avis no se’ls acudiria ni farts de vi anar a tirar trets on no se t’ha perdut res, perquè ells van fer una guerra real. El meu va lluitar en un bàndol i el seu germà en el contrari, i al tercer els meus besavis el van amagar fins que va acabar la guerra, que ja n’hi ha prou d’oferir fills perquè els generals es pengin medalles. Si a sobre la guerra concerneix d’altres, haurien d’arrossegar-me pels pèls que no tinc, perquè hi anés.

Ucraïna? Jo no lluitaria ni pel meu, de país. M’identifico amb Bogart a Tenir i no tenir, responent als francesos que volen implicar-lo en la guerra: vostès salvin França, que jo salvaré el meu vaixell.