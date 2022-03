Fa trenta anys que soc docent a Secundària i mai ningú no ens ha preguntat, ni a mi ni als meus companys, quines millores es podrien introduir al sistema: quan tot està dat i beneït fan veure que ens deixen fer alguna esmena, però tothom sap que és paper mullat.

Una colla de pensadors de despatx i altres endollats, que no saben ni què és un nen ni una aula amb trenta criatures, ens diuen què necessita l’educació d’aquest país: dissenyen currículums carregats de matèries i fan equilibris per tenir tothom content. En primer lloc, procuren tenir endreçades les criatures com més hores millor, per no tenir queixes de les famílies i evitar problemes socials. En segon lloc, intenten acontentar el professorat de les diverses especialitats (aquí tenim part de culpa) i el currículum acaba trinxat en un munt de matèries: un nen de tretze anys pot tenir 12 matèries en un curs. En tercer lloc, callen davant l’obligatorietat del 25% en castellà sabent que a la majoria del territori no es compleix ni el 50% de català.

Millorar l’educació secundària d’aquest país comença per aplicar el sentit comú: eliminar una hora diària a l’ESO mantenint l’horari de matins, com fan als països nòrdics (només en mirem el que políticament interessa); reduir el nombre de matèries acadèmiques i donar valor als resultats; obrir els centres a la tarda i programar-hi activitats extraescolars voluntàries; oferir una línia acadèmica sòlida per a l’alumnat que –siguem clars–, no aguanta fins als 16 anys, i, finalment, erradicar les oposicions del professorat amb un procés tan garantista (un interí amb cinc anys de valoració positiva ja hauria d’obtenir una plaça fixa) com valent (aquella persona que no és vàlida no es pot perpetuar al sistema). I si hem de començar el vint d’agost, doncs cap problema, però amb les premisses anteriors. Jo ho veig així, deu ser que soc molt simple. O directament ximple.